Redmi Note 10 Pro dává o sobě znát

Nedávno jsme se dočkali představení nových modelů od Redmi, konkrétně Redmi Note 9T. Ten se rozhodně zařadí do skupiny cenově nejdostupnějších mobilů s podporou sítí páté generace. Mohli jsme čekat, že ke konci tohoto roku nebo spíše v druhé polovině se představí druhý generace, ale nejnovější úniky poukazují, že Redmi Note 10 Pro přijde dřív, než jsme čekali.

Redmi Note 10 Pro

Aktuálně prochází certifikacemi model Redmi Note 10 Pro ve své 4G variantě. Lze předpokládat, že se chystá i verze s podporou sítí páté generace, ale ještě se neobjevila ani jedna zmínka. Note 10 Pro bude zapadat do střední kategorie, jelikož nabídne procesor Snapdragon 732G. Ten mimo jiné podporuje jen LTE, tedy 4G.

Displej by měl podle všeho nabídnout Full HD+ rozlišení a bude se jednat o IPS panel. Ten by měl podporovat obnovovací frekvenci v rozsahu 40 až 120 Hz. Samotná čtečka otisků prstů bude umístěna na boku zařízení, ve vypínacím tlačítku. Na zadní straně se bude vyjímat 64MPx hlavní foťák. Dále zde bude jeden pro ultra široké snímky a dva s nižším rozlišením, zřejmě pro určení hloubky ostrosti a makro snímky. Kapacita baterie by se měla pohybovat kolem 5000 mAh.

V tuto chvíli nevíme, kdy se Redmi Note 10 Pro představí, ale je možné, že to nebude dlouho trvat. Verze s podporou 5G asi budou uvedeny s nějakým odstupem.

