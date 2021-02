Microsoft uvolnil jednotnou aplikaci Office i pro iPady

Začátek loňského roku byl pro fanoušky a uživatele společnosti Microsoft skvělý start. Dostali totiž možnost mít na svém iPhonu jednotnou aplikaci Office, která zahrnovala všechny produktivní aplikace, jako je Word, PowerPoint, Excel a OneNote. Uživatelé iPadu však měli celý rok smůlu a museli tak používat samostatné aplikace, jako doposud.

Této divočině je ale konec, protože Microsoft konečně přinesl také sjednocenou aplikaci Office i pro iPad. Pokud tedy patříte mezi uživatele iPadu a kancelářského balíčku Office, můžete si jednotnou aplikaci stáhnout z App Storu.

V podstatě budete moci jedinou aplikací otevřít další aplikace spadající do kancelářského balíčku Office. Na úvodní obrazovce (aplikace Office) budete mít na výběr, kterou aplikaci chcete konkrétně spustit. K výběru bude Word, Excel, PowerPoint a OneNote. Jedná se samozřejmě o mnohem pohodlnější ovládání, neboť se nemusíte neustále přepínat mezi jednotlivými aplikacemi.

Aplikaci Office lze stáhnout zdarma, ovšem vyžaduje předplatné Office 365. I nadále si ale můžete stáhnout jednotlivé aplikace z kancelářského balíčku Office. Není prozatím jasné, zda Microsoft plánuje jejich existenci z App Storu odstranit, nebo ne.

Zdroj: phonearena.com

