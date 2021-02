HarmonyOS má dorazit již v dubnu, jako první ho obdrží Huawei Mate X2

Zdroj: Huawei

V loňském roce Huawei uvedl svůj nový operační systém pro smartphony a časem možná také ostatní zařízení HarmonyOS. Tento krok je naprosto pochopitelný, jelikož odráží snahu odprostit se od závislosti na USA, potažmo Googlu a jeho Androidu, který již více než rok může používat pouze v omezené formě. Již před nějakou dobou Huawei uvolnil beta verzi HarmonyOS, která byla určena zejména vývojářům, nyní ale společnost zveřejnila datum oficiálního uvedení pro veřejnost.

Premiéra na Mate X2

Původně se předpokládalo, že jako první smartphone, který HarmonyOS obdrží, bude Mate 40 Pro (recenze), nakonec ale bude vše jinak. HarmonyOS zažije premiéru na novince Mate X2 s ohebným displejem, která by se jí měla dočkat již v dubnu. Jelikož ale do dubna stále zůstává více než měsíc a Mate X2 již míří do prodeje, dočasně tedy poběží na EMUI 11.0 založeném na Androidu 10, až poté pak bude dostupná aktualizace na HarmonyOS.

V blízké době bychom se měli dočkat také telefonů řady P50, u nich je podpora HarmonyOS taktéž jistá. Možná by dávalo větší smysl uvést HarmonyOS společně s telefony Huawei P50, ty ale mají být představeny asi o měsíc dříve a Huawei tak pravděpodobně nový systém ještě vylaďuje.

Jak uvedl také sám Huawei, HarmonyOS bude multiplatformní systém, který si klade za cíl vytvoření vlastní infrastruktury, podobně jako Apple a jeho iOS, macOS a watchOS. Systém bude také zaměřen na IoT včetně chytré televize.

