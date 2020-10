HarmonyOS dorazí nejprve na Mate 40, poté na starší modely

Společnost Huawei oficiálně potvrdila, že si na některé vybrané mobilní telefony s EMUI 11 uživatelé budou moci nainstalovat systém HarmonyOS 2.0. Nová verze operačního systému od Huawei bude k dispozici prozatím vývojářům, přičemž první beta verze pro telefony má dorazit už letos v prosinci.

Na čínské sociální síti Weibo se dokonce objevil celý plán vydání a vypadá takto. Nejprve tuto možnost získají telefony s procesory Kirin 9000 (zřejmě půjde hlavně o řadu Mate 40), poté telefony s čipy Kirin 990 5G (P40 a Mate 30).

Dokonce i poměrně staré telefony pohaněné Kirinem 710 a 810 se připojí k možnosti přejít na HarmonyOS 2.0. Problém ale je, že si zde uživatelé poměrně dlouho ještě počkají. Je ale více než pravděpodobné, že společnost ještě svůj plán doplní o další modely.

Americko-čínská obchodní válka dost výrazně zbrzdila představení nové vlajkové řady Mate 40, která měla být už dávno v prodeji. Nutno podotknout, že i nadále platí „banán“ od amerických úřadů, takže na Google Services a Obchod Play můžeme s jistotou zapomenout.

S největší pravděpodobností bude nová vlajková řada Mate 40 představena v polovině tohoto měsíce, globálně ale bude dostupná až v roce 2021. Dorazit mají ještě tablety (zřejmě skládací) s procesorem Kirin 9000. HarmonyOS pak bude fungovat na téměř každém zařízení, které firma nabízí – chytré hodinky, smartphony, tablety, televizory a tak dále.

