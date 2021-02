Aplikace Zprávy od Googlu umí plánovat odeslání nejen SMS [aktualizováno]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Aktualizováno 24. 2.

Minulý měsíc jsme vás informovali, že začalo rozšiřování možnosti naplánování odeslání SMS, MMS nebo RCS v aplikaci Google Zprávy. U některých uživatelů nebyla novinka stále k dispozici, což jsme přisuzovali tomu, že dochází k postupnému rozšiřování, případně rozsáhlejší beta test. Google včera oznámil, že funkce se nyní šíří mezi všechny uživatele aplikace Zprávy, přičemž jedinou podmínkou je mít aspoň Android 7, případně novější. Je docela možné, že později dojde k dalšímu rozšíření a funkce bude dostupná i ve webové verzi.

Aktualizováno 26. 1.

V listopadu minulého roku se začala objevovat nová funkce u aplikace Zprávy od Googlu, která má dovolit naplánování poslání SMS zprávy, případně MMS nebo RCS. Zřejmě začalo rozšiřování, jelikož se novinka objevila i na našem smartphonu. Při napsání zprávy stačí jen podržet prstem na tlačítku pro odeslání. Následně se ukáže dialogové okno pro naplánování odeslání.

U naplánované zprávy se zobrazuje ikona hodin. Po kliknutí na ni můžete zprávu editovat, přeplánovat nebo smazat. O poslání se následně postará aplikace. Pokud není dostupný signál, učiní tak co nejdříve.

Původní článek 4. 11.

Aplikace Zprávy od Googlu byla ještě donedávna určena jen pro běžné SMS zprávy, případně MMS. Google ale zavedl podporu RCS, což je unifikovaný komunikační protokol, díky kterému lze Zprávy využívat jako běžný chat, přičemž je potřeba jen internetové připojení. S tím ale také došlo na integraci pokročilejších funkcí. V dohledné době se dočkáme možnosti plánování.

Plánování SMS a zpráv

Podařilo se objevit, že Google momentálně na malém počtu uživatelů začíná testovat celkem užitečnou funkci, která dovolí naplánovat odeslání SMS, MMS či běžné zprávy na konkrétní datum a čas. Budete tak moci si připravit vše potřebné a mobilní telefon, respektive aplikace se postará o odeslání ve stanovený čas.

V tuto chvíli, ačkoliv máme k dispozici beta verzi, nemůžeme novinku vyvolat. Zřejmě dochází k postupnému testování na malém počtu uživatelů. Můžete si ale otestovat, jestli patříte mezi ně. Při napsání zprávy stačí následně podržet prstem na tlačítku odeslat. Mělo by se vám ukázat dialogové okno s předvolenými časy, jak jste zvyklí například u aplikace Gmail. Po výběru stačí potvrdit přes tlačítko uložit. Ikona SMS tlačítka se změní, respektive zde uvidíte malé hodiny navíc.

Otázkou je, jestli tuto funkci Google zavede také do webové verze. Rozhodně možnost plánování by zde byla daleko užitečnější, jelikož byste si vše mohli pohodlně nachystat a aplikace by se postarala o odeslání. Kdy se novinka ukáže u všech uživatelů, není zatím známo.

