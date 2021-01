Xiaomi pracuje na mobilu s rolovatelným displejem

Zdroj: nl.letsgodigital.org

V tomto roce očekáváme, že se v mobilních telefonech objeví ve více případech nová technologie selfie kamer přímo pod displeji. Prvenství v tomto segmentu patří společnosti ZTE, která uvedla svůj model Axon 20. Kromě toho by se mělo objevit více zařízení s rolovatelným displeje. I zde patří prvenství čínské společnosti, tentokrát Oppo. V dohledné době by se měla přidat i firma LG a zřejmě se přidá i Xiaomi.

Xiaomi a rolovatelnĂ˝ displej

Předzvěstí nových telefonů mohou být samotné patenty a jejich přihlášky, byť to ještě nemusí rovnou znamenat, že se něčeho takového dočkáme. Na druhou stranu segment rolovatelných displejů u smartphonů a tabletů bude další meta pro mnohé společnosti.

Xiaomi ve svém patentu popisuje konkrétně konstrukci rozložení smartphonu do podoby tabletu. Jde na to trochu jiným přístupem než třeba zmíněné Oppo. Zde by se mělo jednat o dvě ramena, která budou sledovat svůj pohyb v drážkách. Mělo by se tak docílit rovnoměrného rozložení a vytvoření tabletu.

Již se dokonce grafici pokusili navrhnout podobu, jak by taková novinka mohla vypadat. Video ale neberte zcela vážně. Jde jen o představu grafika. Pokud by mělo dojít na představení, asi se bude jednat o koncept v limitované edici, tedy pokud se někdy dostane do prodeje.

Zdroj: nl.letsgodigital.org

reklama reklama