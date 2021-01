Xiaomi Mi Watch Lite – chytré hodinky za hubičku [recenze]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Xiaomi je v oblasti chytrých náramků a hodinek známo především svou velmi populární řadou Mi Band, my se ale dnes podíváme na chytré hodinky Mi Watch Lite. Ty zaujmou v první řadě velmi příznivou cenovku, kterou rovnou zmíním – pohybuje se kolem 1500 Kč. Jedná se tak spíše o základní model, který má však třeba GPS. Jak se používá nový model v praxi? Na to si dnes odpovíme.

Konstrukce

Xiaomi Mi Watch Lite nabízejí plastové tělo, které je však vcelku pevné a na oko to skoro vypadá jako nějaká slitina kovu. Na recenzi se k nám dostala celo černá varianta, na trhu jsou však ještě další. Design je elegantní, a tak trochu se inspiroval u Apple Watch.

Překvapila mě nízká hmotnost, takže o hodinkách na ruce skoro ani nevíte. Jsou také relativně malé ve srovnání s konkurenčními modely, odpovídají velikostí menším 40mm Apple Watch. Na rozdíl od jablečného modelu zde máme ale jen jednu velikost.

Pásky jsou vyměnitelné, jejich odebrání však není vůbec snadné. Je potřeba vyvinout dost síly, až jsem měl pocit, že pásek urvu. Navíc nepotěší vlastní řešení výrobce, takže nelze použít běžný hodinkový pásek. Je to tak spíš nouzové řešení, na častou výměnu to nevidím.

Pro ovládání systému je na těle zařízení jedno jediné tlačítko na pravém boku. To vás při stisku vezme do hlavního menu s aplikacemi. Pokud jste v nějaké aplikaci, tak vás naopak vrátí na domovskou obrazovku s ciferníkem. Při dlouhém podržení se otevřu nabídka vypnutí.

Co byste na těle hledali marně, je reproduktor nebo mikrofon. Ten Mi Watch Lite jednoduše nemají a vzhledem k ceně jim to nemám za zlé.

Displej

Displej nabízí ale slušnou úhlopříčku 1,4 palce a jedná se o dotykový IPS panel. V této cenové hladině se nedá očekávat AMOLED panel. Přesto mě displej zaujal jemným rozlišením 320 x 320 pixelů (jemnost činí 323 ppi). Jeho viditelnost na slunci je také slušná, a nejen čas bez problémů přečtete.

Nalezneme zde také automatickou regulaci jasu, která funguje spolehlivě.

Xiaomi Mi Watch Lite jsou voděodolné, přičemž vydrží tlak 5 ATM a jsou navržené až do hloubky 50 metrů. Přímo v systému se navíc nachází možnost sledování plavání. Vibrace hodinek jsou vcelku průměrné, rozhodně nečekejte pokročilou haptickou odezvu.

Na zadní straně se nachází senzor pro měření srdečního tepu a dva piny pro nabíjení. To probíhá po vložení do takové kolébky od výrobce.

Konektivita a hardware

Pro připojení k telefonu slouží Bluetooth 5.0. Velice potěší integrovaná GPS k sledování uběhlé vzdálenosti a pro záznam vaší trasy. Uvnitř tepe neznámý procesor, doplněný o neznámou velikost operační paměti a neznámou velikostí úložiště. Zkrátka do hodinek si hudbu ani jiná data nedáte.

Zaujme integrovaný barometr, takže si v příslušné aplikaci můžete zobrazit aktuální tlak vzduchu. Na zádech integrovaný srdeční tep umí měřit v průběhu dne a v aplikaci tak vidíte máš průměrný srdeční tep, což považuji za plus. Ne každý levnější chytrý přístroj umí měřit tep na pozadí automaticky.

Co a jak hodinky umí?

Hodinky mají vlastní operační systém, který nelze nijak rozšířit dalšími aplikacemi. V matici ikon 3×3 zaujmou všechny aplikace dvě stránky. Hned první ikonkou jsou sportovní aktivity, kterých lze sledovat hned jedenáct. Seznam sportů můžete vidět v seznamu níže. Dále zde nalezneme aplikaci na měření tepu, na sledování spánku, na dýchání, kompas, barometr, ovládání hudby z mobilu, budík, stopky, časovač, počasí, oznámení, najít telefon, nápověda a nastavení.

Seznam sportů

Venkovní běh

Běžecký pás

Jízda na kole

Jízda v hale

Volný styl

Chůze

Pěší turistika

Terénní běh

Plavání v bazénu

Otevřená voda

Kriket

Ze sportů je zde tedy primární zaměření na běh, jízdu na kole a plávání. Vcelku překvapivě je zde také kriket. Na všechno ostatní máte pak volný styl. Během testování jsem zkoušel primárně chůzi, jelikož bohužel plavání v bazénu není možné vůbec, a na běh je v této době na mě zima.

Lokace přes GPS se po zahájení aktivity občas našla hned, občas jí to trvalo třeba minutu, a to především v hustě osídlených oblastech. Celkově to však v záznamech na mapě nebylo tolik znát. Porovnával jsem také měření tepu s jiným dražším modelem chytrých hodinek, a tep byl vždy velmi podobný ne-li dokonce stejný.

Při prohlížení aktivit se musíte spoléhat na dodávanou aplikaci s hodinkami Xiaomi Wear. Sportovní nadšence asi zklame absence podpory Stravy nebo exportu sportovní aktivity do souboru. Pro běžné uživatele je ale zobrazení v aplikaci, která velmi pěkně funguje a vypadá, podle mě dostačující.

Hned po prvním spuštění mi byla také nabídnuta aktualizace na verzi systému 4.1.12, která trvala celkem asi 1 hodinu. To je dlouhá doba. Systém jako takový také nemá žádné animace přechodů. Pokud tedy provedete gesto pro stažení notifikační lišty, prostě na vás najednou vyskočí. To trochu snižuje uživatelský komfort a odezvu.

Notifikace

Notifikace chodí z telefonu bez problémů hned. Čeština se zobrazuje naprosto v pořádku s diakritikou. Jediný menší problém je se zobrazením některých smajlíků. Na notifikace bohužel nelze žádným způsobem reagovat a odpovídat. V aplikaci Xiaomi Wear si pak můžete nastavit, z jakých aplikací chcete dostávat upozornění.

Za menší mínus považuji také fakt, že po otevření notifikace na telefonu se z hodinek sama nesmaže. Pak se vám tam totiž hromadí staré notifikace.

Pokud vám někdo bude volat, uvidíte jeho jméno a budete mít možnost hovor odmítnout. Přijmout hovor ale nemůžete, jelikož hodinky nemají mikrofon.

Ciferníky je v základu v hodinkách pár předinstalováno včetně jednoho modulárního. Ten můžete vidět na fotce výše v článku a umožňuje změnit čtyři pole včetně toho velkého oranžového. To se mi líbí a u takto jednoduchého přístroje to oceňuji.

Dále si můžete stáhnout mnoho dalších ciferníků (desítky) připravených od Xiaomi. Jejich stažení a následná instalace ale trvá desítky minut.

Aplikace v telefonu

Chytré hodinky Xiaomi Mi Watch Lite jsou kompatibilní jak se systémem Android, tak s iOS. My jsme testovali po celou dobu na Androidu. Párování je bezproblémové a rychlé. Aplikace Xiaomi Wear, kde hodinky nastavujete a vidíte svoji aktivitu, je povedená.

Na její hlavní stránce vidíte přehled kroků, kalorií, vaši poslední aktivitu, spánek, srdeční tep a stání. Na další stránce můžete zahájit cvičení přímo z telefonu, lze to samozřejmě i jen na hodinkách. Na poslední stránce se nachází různá nastavení ciferníků, oznámení či hovorů.

Své aktivity si pak můžete prohlédnout pěkně na mapě či v dalších grafech, kde vidíte tep, výšku, rychlost, tempo a další. Zobrazení je pěkné a přehledné. Jen je škoda, že mapu si nelze zvětšit. Zvláštně občas hodinky měří vaši nadmořskou výšku, občas je tam vidět skok do nuly, minimálně na grafu.

Výdrž baterie

Výrobce slibuje výdrž baterie 10 dní a při nenáročném použití je to realita. Za den mi při mém použití ubylo většinou právě kolem 10 procent baterie. Pokud jsem však více měřil sportovní aktivitu přes GPS, je samozřejmě vybíjení mírně rychlejší. Spánek jsem však nesledoval, spaní s hodinkami je mi nekomfortní, to jistě výdrž také ještě o kousek může zkrátit. Přesto se jedná stále o slušnou výdrž mezi chytrými hodinkami.

Zhodnocení

Xiaomi Mi Watch Lite neumějí milion funkcí a vzhledem k cenovce to po nich ani nemůžu chtít. Naopak umí k ceně kolem 1500 Kč dostatečné množství věcí a jsou to tak velmi dostupné chytré hodinky. Zaujmou integrovanou GPS, která funguje dobře, potěší barometr, senzor pro měření tepu, slušný IPS displej nebo výdrž baterie. Funguje zde také v celém systému čeština bez problémů.

Naopak nečekejte tak chytrý systém jako u dražších modelů. Další aplikaci si nedoinstalujete, hudbu do hodinek také nedáte. Nečekejte také vyřizování hovorů přes hodinky nebo chybí možnost odpovídat na notifikace. To vše mi ale v zásadě tolik v této cenové hladině nechybí. Systém mě však nejvíce zklamal tím, že nemá absolutně žádné animace, což snižuje uživatelský komfort.

Přesto vše jsou toto vzhledem k ceně dobré chytré hodinky, nebo spíše trochu chytřejší náramek s větším displejem. Vaši peněženku nezatíží a můžete si na nich alespoň vyzkoušet, zda pro vás dávají chytré hodinky smysl.

Klady

velice příznivá cenovka

jemný displej s dostatečným jasem

GPS

skvělá výdrž baterie

pro někoho může být velikost plus, pro jiné mínus

plná podpora češtiny

Zápory

velmi dlouhá instalace dalších ciferníků

na notifikace nelze reagovat

systém nemá žádné animace



