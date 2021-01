Twitter koupil podcastovou aplikaci pro zlepšení audia

V průběhu minulého měsíce Twitter oznámil, že testuje novinku v podobě Spaces. Dalo by se říci, že se jedná o audio chatovací místnost, kde budou hlavní řečníci a zřejmě kdokoliv bude moci poslouchat.

Novinka je postavena na technologii Periscope. Budete si také moci vybrat, kdo bude mluvit. Nebudou chybět reakce a také možnost nahlášení. K dispozici bude také funkce přepisu, ale jen pro omezený počet jazyků. U chatovací místnosti, kterou jste vytvořili, si také můžete můžete vybrat mezi několika možnostmi, kdo se v ní bude nacházet. Můžete pozvat kohokoli, kdo je na Twitteru, aby se k vám připojil, nebo ji můžete omezit na lidi, které sledujete, nebo můžete dokonce pozvat jen některé konkrétní uživatele, aby s vámi chatovali.

Aby ale Twitter dokázal svou novou funkci posunout na další level, musí jednoznačně zapracovat na zvuku. Proto se sociální síť rozhodla odkoupit podcastovou aplikaci Breaker, ze které bude moci čerpat dlouholeté know-how. Tuto informaci dokonce potvrdil člen týmu, který se bude připojovat do Twitter Spaces.

Hlavní cíl této společné cesty je zlepšit audio komunikaci na twitterové platformě. Breaker oznámil, že jeho podcastová aplikace bude ukončena 15. ledna.

