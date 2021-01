První napodobeniny Galaxy S21+ a Galaxy S21 Ultra se začaly prodávat

Ačkoliv společnost Samsung představí své nové kousky Galaxy S21+ a Galaxy S21 Ultra 14. ledna 2021, někteří čínští výrobci začali prodávat tzv. fake verze. To může být do jisté míry pro jihokorejskou společnost problém.

Podle několika zahraničních zpráv se na trhu objevila řada napodobenin budoucích vlajkových telefonů společnosti Samsung. Zajímavé na tom je fakt, že se tyto napodobeniny objevily dříve než oficiální kousky. A jelikož se napodobeniny výrazně inspirují u oficiálního designu, máme teď dost dobrou představu o tom, jak budou nové modely vypadat. To je jeden z problémů, který může Samsungu dělat vrásky na čele. Přeci jen z marketingového hlediska není úplně dobré, když se finální podobizna objeví dříve, než bylo oficiálně stanoveno.

Nutno však podotknout, že ačkoliv jsou napodobeniny velice přesvědčivé, vůbec nemusí jít o skutečný design Galaxy S21+ a Galaxy S21 Ultra. Ve skutečnosti se ale máme na co těšit. Galaxy S21+ dorazí s 6,3palcovým FHD+ displejem s obnovovací frekvencí 120 Hz, zatímco model Ultra nabídne větší 6,9palcový 2K displej.

Srdcem obou zařízení bude procesor Snapdragon 888 a operační paměť až 16 GB. Naopak pro ukládání soukromých dat bude k dispozici vnitřní 512GB úložiště. Na některých trzích samozřejmě budou čipsety odlišené, prakticky se bavíme o Snapdragonu 888 a Exynosu 2100. Více se ale dozvíme už tento týden 14. ledna 2021.

Zdroj: gizmochina.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!