Zdroj: GSMArena

Značka Poco (Pocophone) se sice prezentuje jako nezávislá, ale stále spadá pod Xiaomi. Po nějaké odmlce se znovu nastartovala a začala představovat mobily. Není to tak dávno, co došlo na uvedení Poco M3, Poco C3 a třeba Poco M2. V minulém roce firma ale představila Poco F2 Pro, přičemž jsme se nedočkali Poco F2. To se zřejmě brzy změní.

Poco X3 je téměř králem ve své kategorii [recenze]

Poco F2

Společnost zveřejnila na svém Twitter účtu novoroční video, kde mimo jiné jde vidět i zmínka modelu Poco F2, který ale nikdy nebyl představen. Samozřejmě se může jednat o překlep, nedodělek a podobně, ale jsou zde i spekulace kolem chystané novinky. Rozhodně by se nemělo jednat o další tuctový mobil.

GSMArena uvádí, že chystaný model Poco F2 by měl nabídnout Snapdragon 732G z minulého roku a také AMOLED displej s obnovovací frekvencí 120 Hz. Baterie by měla nabídnout kapacitu 4250 mAh. Na zadní straně se má nacházet čtveřice foťáků v aranžmá širokoúhlý, ultra širokoúhlý, makro a senzor pro určení hloubky ostrosti. Více informací není známo.

Dá se předpokládat, že novinka bude herně zaměřená a k jejímu představení dojde přibližně v prvním čtvrtletí tohoto roku. Na více informací si budeme muset počkat, ale dá se odhadovat, že se bude jednat o variaci jednoho z modelů Xiaomi nebo Redmi.

Zdroj: gsmarena.com



Domů » Články » Nakonec se dočkáme Poco F2

reklama reklama