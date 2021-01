Mobvoi pracuje na chytrém diktafonu

Zdroj: Mobvoi

Společnost Mobvoi se dostala na trh s příslušenstvím pro mobilní telefony díky mikro investorům. V dnešní době nabízí několik modelů chytrých hodinek, sluchátek a dalšího příslušenství. Ve většině případů se snaží společnost nabídnout lepší poměr ceny a výkonu. V dohledné době se zřejmě dočkáme novinky v podobě Mobvoi AI Recorder.

Mobvoi AI Recorder

Díky certifikačnímu úřadu v Číně a také prostřednictvím zdrojových kódů aplikace Mobvoi v Obchodě Play se dozvídáme klíčové vlastnosti nového zařízení. Bude se jednat o malý diktafon s magnetickou klopou, díky které bude možné jednoduše připnout Mobvoi AI Recorder například na oblečení.

Novinka má rozměry 60 x 11 x 19 mm, takže lze očekávat, že ani nebude příliš těžká. Mobvoi AI Recorder bude disponovat dvěma tlačítky. Jedno pro zapnutí, druhé pro přenos nahraného hlasu. Zajímavé je, že zařízení bude spárované s mobilním telefonem a vždy se o to pokusí po zapnutí. V rámci konektivity se nabídne Bluetooth a WiFi.

Součástí Mobvoi AI Recorder bude i služba, která bude přepisovat nahranou řeč do textu a také se nabídne překlad. O nabíjení se postará USB C. Odhadujeme, že Mobvoi AI Recorder nebude jen jako chytrý diktafon. Možná se nabídne funkce lepšího nahrávání zvuku při natáčení videí. Teoreticky by se tedy mohlo jednat i o externí mikrofon. Budeme si ale muset počkat na bližší detaily. Kdy se Mobvoi AI Recorder představí, zatím není známo, ale aplikace od Mobvoi je již připravena.

