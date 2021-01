LG v jednání s Vingroup ohledně prodeje mobilní divize

Zdroj: VINGROUP, LG, Dotekomanie.cz

Leden přinesl hodně zvratů ve světě mobilů. Společnost Huawei ztratila mnoho partnerů, Honor hlásí návrat a LG zvažuje nejen odchod z trhu se smartphony. Právě kolem jihokorejské společnosti se objevují další informace a ukazuje se, že probíhají jednání kolem prodeje mobilní divize.

LG mobily pod křídly Vingroup?

Vingroup je vietnamská společnost, která má rozmanité portfolio. Věnuje se mnoha odvětví, přičemž můžeme najít hotelnictví, nemovitosti, výstavby, distribuce, automobily a dokonce i výroba smartphonů. Ve Vietnamu má poměrně silné postavení, ale asi se objevila příležitost, jak se dostat na globální scénu.

LG již nějakou dobu spolupracuje s Vingroup kolem výroby mobilů nebo výroby baterií. Vietnamská společnost totiž již nyní vyrábí některé mobily pro LG jako ODM (Original Design Manufacturer). Jinak řečeno, design i vše podstatné navrhuje LG, ODM se následně jen stará o výrobu, kompletaci a distribuci. V této oblasti je navíc Vingroup třetím největším dodavatelem smartphonů ve Vietnamu.

Zatím není jasné, v jaké fází je samotné vyjednávání. Pokud se společnosti dohodnou, nebude se jednat o jeden velký obchod, kdy se LG zbaví celé divize. Šlo by se spíše cestou kousek po kousku. Zatím nic nebylo potvrzeno a LG ještě stále není úplně rozhodnuto, co se vlastně stane s výrobou mobilních telefonů. Možná se nakonec společnost rozhodne k redukci a zmenšení divize, ale na to si budeme muset počkat.

