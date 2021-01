JBL má 11 nových modelů sluchátek

Zdroj: 521drainageauthority.org

Dohromady 11 novinek od společnosti JBL v cenovém rozpětí od 40 do 300 dolarů míří konkrétně do produktové řady Tune, Live, Tour, Reflect. Americký gigant chce očividně uspokojit všechny uživatele bez ohledu na jejich finanční rozpočet. Každopádně sluchátka budou postupně přicházet do oficiálního prodeje až od měsíce března a do mezinárodních vod by se později také měla dostat.

Od každého něco

Do série Tune zařazují 4 modely s označením 125BT, 215BT, 660NC, 510BT. Nejzajímavějším provedením je 660NC za 100 dolarů (tj. cca 2 150 Kč), který nabízí navíc funkci aktivního potlačení okolního zvuku a maximální výdrž baterie 55 hodin.

Řada Live nově zahrnuje přírůstky 460NC, 660NC, Free NC + a Pro +. Poslední jmenovaný za cenu 180 dolarů (tj. cca 3 871 Kč) vynikne adaptivním potlačením šumu nebo 28 hodinami poslechu. Kompromis přišel v podobě horší voděodolnosti IPX4 oproti IPX7 u Free NC +.

Další dvě novinky s názvem Tour One a Tour Pro + patří mezi nejdražší zástupce. Za 300 dolarů (tj. cca 6 452 Kč) u Tour One získáte například celkem 50 hodin přehrávání hudby, přičemž 10 minut nabíjení vystačí na 2 hodiny poslechu. Nicméně tato sluchátka půjdou do prodeje až 30. května.

Poslední a zároveň cenově dostupnou variantou v rámci značky jsou sluchátka Reflect Mini NC TWS za 150 dolarů (tj. cca 3 226 Kč). Pochlubit se můžou aktivním potlačením okolního hluku, 28 hodinami poslechu či certifikací IPX7 pro odolnost vůči potu.

