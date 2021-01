Galaxy S21 Ultra 5G aneb Ultra konečně znamená Ultra! – podcast #24

Dva týdny utekly jako voda a to znamená jedné – další díl našeho podcastu Pod Zlatou Lampou. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet naši redaktoři, Zdeněk Koutský a Miroslav Růžička. 24. díl si již nyní můžete poslechnout. A čemu jsme se tentokrát věnovali?

Ve 24. díle pořadu Pod Zlatou Lampou se zaměříme na Samsung. Konkrétně se podíváme na zoubek novému Galaxy S21 Ultra 5G. Míra telefon přes týden testuje, takže dokáže předat své dojmy. Co přesně ho zaujalo? Má nějaké zápory? Nejen o těchto tématech diskutují ve 24. díle redaktoři serveru dotekomanie.cz Zdeněk Koutský a Miroslav Růžička.

 

Podcast si můžete pustit v přehrávači výše a nebo ho můžete sledovat na:

