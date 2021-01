Epico Wireless Charging HUB kombinuje bezdrátové nabíjení a multifunkční USB-C [recenze]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Jakožto dlouholetý uživatel Apple produktů jsem se již setkal s celou řadou HUBů nejen pro Macy, ale také iPady. S příchodem USB-C portů v Mac počítačích ale máme daleko zajímavější možnosti, než před lety s klasickými USB-A porty. Dnes si můžeme ke svému počítači (nemusí jít nutně o Mac samozřejmě) připojit opravdu celou řadu příslušenství – od nabíječky k telefonu až po HUBy rozšiřující porty na SD karty a podobně.

Do redakce nám ale dorazil HUB od české společnosti Epico, který kombinuje bezdrátové nabíjení a multifunkční USB-C. Jinými slovy je možné s tímto produktem současně bezdrátově dobíjet vaše zařízení, mít připojený externí monitor přes HDMI, externí HDD a nebo ještě jeden monitor na USB-C. Jak ale HUB funguje v praxi? Přehřívá se, když současně dobíjí telefon a má k sobě připojený externí monitor? Nejen na tyto otázky se pokusím v následující recenzi odpovědět.

Epico Wireless Charging HUB: Design

Začněme klasicky dílenským zpracováním. Zařízení na mě při prvním kontaktu udělalo prémiový dojem. Je totiž vyrobeno z hliníku, který kombinují skleněné části. Vedle mého 15paclového MacBooku vypadá HUB poněkud roztomile, protože konstrukčně nezabírá tolik místa. Na pracovním stole působí HUB velice příjemně a dodává „officu“ šmrnc.

Celkově vzato nemám příslušenství z dílenského zpracování co vytknout. Vypadá velice dobře a je do jisté míry lehké – váží jen 130 gramů. Trochu mi ale vadí krátký USB-C kabel, který se připojuje do zařízení. Pokud jsem například měl MacBook na stojánku, přičemž hlavní práce se odehrávala na externím monitoru, HUB díky svému krátkému kabelu docela vtipně visel. V tu chvíli jsem nemohl používat hlavní přednosti produktu, tj. bezdrátové nabíjení. Na druhou stranu veškeré další činnosti i v takovém úhlu vykonával dobře. V některých momentech jsem ale bál, pokud byl MacBook umístěn na vyvýšeném stojánku.

Jelikož HUB připojený USB-C kabelem visel, další kabely (externí monitor, externí HDD a podobně) do jisté míry zařízení zatěžovaly. Zákony gravitace jsou jasné a neměnné, takže se HUB napínal směrem ke stolu, čímž by teoreticky mohl poškodit port v MacBooku. Doporučuji dávat si na takové případné situace pozor. Jedná se ale samozřejmě o velice specifickou situaci. Pokud jsem měl HUB klasicky na stole vedle počítače, neměl jsem s ničím žádný výrazný problém.

Co se týká konektivity, máme tu QI indukční nabíjení, jedno USB-C, tři USB-A, a 4K HDMI port. Celkově HUB podporuje přenos dat až do 5Gbps, což je více než dostačující.

Epico Wireless Charging HUB v praxi

Přítomný USB-C port podporuje nabíjení až 60W, takže zcela bez problému dokázal nabíjet i 15palcový MacBook. U některých Epico nabíječek jsem kritizoval nepříjemné LED indikace, které byly v noci jako pěst na oko. Tentokrát se ale český výrobce ponaučil a přidal velice elegantní LED indikaci pro Qi rychlonabíječku.

V praxi HUB pracuje zcela bez problému. Vůbec se nepřehřívá, pokud jsem jej tedy nijak nezatížil. Při současném nabíjení MacBooku a telefonu taktéž bez potíží. Vyšší teploty jsem zaregistroval jen v případě připojeného externího monitoru skrze HDMI, což je ale u většiny HUBů naprostým standardem. Vyšší teplota nebyla nijak extra výrazná. Velice se mi ale líbila univerzálnost HUBu. Bezdrátově nabíjet mobilní telefon mě prostě bavilo ze všeho nejvíce.

Je také příjemné, že HUB vlastně zabírá jediný port v MacBooku. Pokud tedy máte základní 13palcový MacBook Pro (nebo Air), který má pouhé tři porty, každý port navíc oceníte. Musím také vyzdvihnout samotný kabel, kterým je HUB vybaven. Standardně mají výrobci tendenci u této části do jisté míry šetřit. Několikrát se mi stalo, že HUB s kabelem po čase odešel právě kvůli propojovacímu kabelu, který se samozřejmě v přenosné brašně různě ohýbal. V tomto případě ale nemám strach, že by k něčemu podobnému v budoucnu došlo. Kabel je velice bytelný.

Závěr

Suma sumárum jde o velice zajímavý až netradiční HUB. Nepamatuji si, že by mi do rukou přišlo až tak zajímavé příslušenství. Přítomné Qi bezdrátové nabíjení je velice příjemné. Použité materiály působí prémiovým dojmem, což v cenové kategorii 1 990 Kč nebývá zvykem. HUB je také vybaven dostatečným počtem portů. Pokud tedy hledáte ke svému notebooku (jakékoliv značky) HUB na USB-C, mohu Epico Wireless Charging HUB s klidnou hlavou doporučit. Cenově se pohybuje kolem 1 990 Kč.

Klady:

Prémiové materiály

Kvalitní zpracování

Podpora Qi bezdrátového nabíjení

Dostatek portů

Jeden propojovací kabel

Podpora přenosu dat až 5Gbps

Zápory:

Krátký propojovací kabel, v některých situacích HUB nepoužijete na 100 %

Kdyby byla cena o pár stovek nižší, mohlo by jít o velký trhák

Za poskytnutí produktu děkujeme partnerovi Epico. Tento konkrétní HUB si můžete zakoupit na Alza.cz za 1 990 Kč. Odkaz ZDE



