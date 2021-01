Zdroj: Aliexpress.com

Doogee oficiálně oznámil odolný telefon S88 Plus

Společnost Doogee právě oživuje vlastní portfolio, a to konkrétně o jeden telefon s názvem S88 Plus. Není vůbec žádným překvapením, že bude patřit do segmentu trhu, kam se čínský výrobce snaží pravidelně přispívat svými odolnými zástupci. Nicméně nenajdete téměř žádný rozdíl oproti modelu S88 Pro z června loňského roku. Všechny změny jsou totiž pouze drobného rázu.

Nuda a šeď

Výpis specifikací zahrnuje 6,3palcový FullHD+ displej s „Waterdrop“ výřezem, který v sobě ukrývá 16megapixelovou selfie kamerku. Hardwarová sestava je poskládána z čipové sady Helio P70 od MediaTeku, 8GB operační paměti RAM a 128GB interního úložiště podporující až 256GB paměťové microSD karty. Výdrž si vzal na starost 10 000mAh článek baterie, jehož standardní výdrž se údajně pohybuje kolem 3 až 5 dnů.

Do zadní části se dostala trojice fotoaparátů (48 + 8 + 8 MPx), LED blesk na přisvětlení záznamů a dvě notifikační diody. Softwarovou stránku zastupuje operační systém ve starší verzi Android 10. Mezi ostatní prvky patří technologie NFC, skener otisků prstů, certifikace odolnosti MIL-STD-810G, IP68 a IP69K. Prodejci nabízí tři barevné verze (černá, oranžová, zelená) za zavádějící cenu 199 dolarů (tj. cca 4 287 Kč). Po 31. lednu stoupne cena na 349 dolarů.

