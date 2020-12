WhatsApp Web získává v betaverzi podporu hlasových hovorů a videohovorů

Zdroj: Dotekomanie.cz

WhatsApp podporuje hlasové hovory a videohovory v mobilních aplikací v podstatě odjakživa. Webový klient WhatsApp Web však stále do dnešního dne toto neumožňuje. To je velká škoda. Velmi brzy se to však již změní, v betaverzi již WhatsApp začíná hovory podporovat.

Brzy si přes WhatsApp zavoláte i z počítače

Do nové betaverze přibyla v chatu dvě nová tlačítka. Jedno slouží pro zahájení hlasového hovoru a druhé pro videohovor. Obě na ikonkách ještě nápis BETA. Tato nová možnost se má týkat jak WhatsApp Web, tak desktopových klientů. Na snímcích můžeme vidět prostředí na systému macOS.

Funkce je nyní dostupná jen hrstce testovacích uživatelů, kdy se rozšíří pro všechny, zatím firma neoznámila. Předpokládáme však rozšíření v řádech několika týdnů. Celkově však vývojáři chystají a představují nové funkce pro tuto službu relativně často.

