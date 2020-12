WhatsApp ukončí podporu od 1. ledna pro starší Androidy a iPhony

Zdroj: Dotekomanie.cz

Vývojáři aplikací se snaží obsáhnout co největší počet uživatelů, což je také spojeno se smartphony a verzemi operačních systémů. Sice by bylo technicky možné podporovat i velmi zastaralá zařízení, ale nebylo by to rentabilní. Z tohoto důvodu se mnohdy stanovuje minimální verze operačního systému. WhatsApp již nějakou dobu posunuje laťku v podpoře, přičemž se snaží podporovat poněkud staré verze operační systémů. Nyní ale přišlo na řadu další posunutí hranice.

WhatsApp a podpora systému

Již prvního ledna mohou někteří majitelé starší mobilů pocítit omezení funkcí nebo dokonce přijdou kompletně o tuto službu, kdy aplikace nebudou možná fungovat, případně budou nestabilní. Je nutné, abyste měli nejnovější verzi WhatsApp pro Android a iOS. Od 1. ledna ale bude vyžadována minimálně u iOS verze 9, což znamená, že pokud například vlastníte ještě iPhone 4, tak se zřejmě budete potýkat s problémy s touto komunikační platformou. U iPhonu 4S a novějších by neměl nastat jakýkoliv problém, pokud máte minimálně iOS 9.

U Androidu bude situace asi obtížnější pro některé, jelikož výrobci ne tak často aktualizují mobily a ne příliš dlouho. Zde budete muset mít aspoň Android 4.0.3. Pokud máte verzi Android 4.0 například, tak asi nastanou komplikace s touto službou. Do jisté míry může napomoci komunita s neoficiálními verze systému, ale proces aktualizace není vhodný pro každého, zejména pro neznalého.

WhatsApp již dávno nepodporuje systémy jako BB10 nebo Windows (Phone). WhatsApp lze používat ještě na mobilech se systémem KaiOS, který se objevuje například u novějších tlačítkových Nokií. Zde je ale potřeba mít minimálně KaiOS 2.5.1.

