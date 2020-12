Smartomat garantuje doručení produktů do Vánoc! [sponzorovaný článek]

Nestíháte obstarat vánoční dárky pod stromeček? Pak máte štěstí. Internetový obchod Smartomat garantuje doručení do Vánoc, pokud stihnete objednávku do 18.12.2020. Uděláte-li objednávku později, budete se muset spolehnout výhradně na dopravce. A co Smartomat nabízí?

Naprostým hitem letošních Vánoc jsou bezesporu chytré hodinky ARMODD Candywatch Premium, stejně jako další produkty z kolekce ARMODD. Nečekejte tedy na poslední chvíli a vyberte si z nabídky chytrých hodinek a fitness náramků ať už si chcete udělat radost sobě nebo svým blízkým.

ARMODD CANDYWATCH CRYSTAL

Že je výrobce chytrý, o tom svědčí také nabídka pro ženy. Konkrétně model Armodd Candywatch Crystal je limitovaná edice chytrých hodinek z prémiové kolekce Armodd. Nabízí například unikátní blyštivý ciferník, kovový řemínek s magnetickým zapínáním, sférické sklo a pět nových zobrazení ciferníků. Hodinky ale mohou zaujmout také svou elegancí a minimalistickým řemínkem s magnetickým zapínáním, což ženy / dámy / slečny ocení. Samozřejmě i tento model nabízí všechny užitečné chytré funkce pro sport i běžný den. Model tak dokáže zaznamenávat každodenní aktivitu a zvládne i měření srdečního tepu. Po spojení s telefonem upozorní na příchozí hovory, SMS a další notifikace. Přímo na hodinkách pak uvidíte údaje volajícího a zprávu si můžete ihned přečíst, aniž byste museli vytahovat telefon z kapsy nebo kabelky.

I zde platí, že v mobilní aplikaci si přesně podle svých potřeb nastavíte, na co vás mají hodinky upozorňovat. Aplikace zobrazuje denní statistiky vaší aktivity, včetně ušlých kroků, kilometrů, spálených kalorií a měření spánku. V aplikaci si můžete mimo jiné nastavit i příjemné probuzení pomocí vibrací.

Dámské chytré hodinky Armodd Candywatch Crystal jsou pak dostupné ve dvou provedeních – stříbrná a zlatá. Jsou vyrobené z kvalitní oceli a skla. Kovový magnetický řemínek dokonale padne na zápěstí. K chytrým hodinkám si můžete pořídit i stylový vyměnitelný kožený řemínek v černé a bílé barvě. Hodinky umožňují pět zobrazení ciferníku. Displej hodinek se umí rozsvítit i otočením zápěstí.

Hodinky samozřejmě zaznamenávají ušlé kroky, vzdálenost a spálené kalorie. Pokročilý senzor hodinek změří aktuální tepovou frekvenci a tlak. Nastavit si můžete i měření tepové frekvence v pravidelných intervalech. Pomocí mobilní aplikace v češtině máte dokonalý a podrobný přehled o vašem životním stylu. Sportovní režim hodinek vám navíc umožňuje změřit jednotlivé sportovní aktivity a tréninky.

Pokud vás tento model zaujal, můžete si jej zakoupit na internetovém obchodě SMARTOMAT. Stačí přejít ZDE. Za cenu 2 590 Kč vč. DPH jde opět o velice zajímavé a lákavé zboží.

SMARTOMAT Roundband 2

Konkrétně tento produkt nabízí velmi minimalistický design. Svými chytrými funkcemi dokáží hodinky zaznamenávat každodenní aktivitu, tj. počet kroků, spálené kalorie a spánek. Právě spánek neumí sledovat a monitorovat ani Apple Watch, což jsou hodinky za zhruba 13 000 Kč. Určitě si netroufáme tyto dva světy srovnávat, tedy Apple Watch a SMARTOMAT Roundband 2. To ale neznamená, že byste nemohli s druhým zmíněným produktem dosáhnout na podobnou kvalitu za zlomek ceny.

Model Roundband 2 po spojení s mobilním telefonem (Android či iOS) vás začne upozorňovat na vše důležité. Očekávat tak můžete synchronizované upozornění a podobně. Přímo na displeji třeba uvidíte údaje volajícího a zprávu si můžete ihned přečíst. V mobilní aplikaci si podle svých potřeb nastavíte, na co vás má náramek upozorňovat. Kromě toho hodinky od SMARTOMATu umí změřit tepovou frekvenci, krevní tlak a saturaci kyslíku v krvi. To je poměrně hodně muziky za tak málo peněz. Konkrétně se bavíme o částce 1 290 Kč vč. DPH. Co dále hodinky zvládnou?

Upozorní na příchozí hovory, SMS, zprávy z aplikací a události

Měření tepové frekvence a orientační měření krevního tlaku a saturace kyslíku v krvi

Změří kroky, ušlou vzdálenost, spálené kalorie i spánek

Přehled všech statistik přímo v mobilní aplikaci Da Fit (v češtině)

Sportovní režim: 7 různých aktivit

Výdrž baterie až 5 dní a až 15 dní v pohotovostním režimu

3 zobrazení ciferníku

Stupeň krytí proti vodě a prachu IP67

Pokud vás tento model zaujal, můžete si jej zakoupit na internetovém obchodě SMARTOMAT. Stačí přejít ZDE. Za cenu 1 290 Kč vč. DPH jde o velice zajímavé a lákavé zboží.



