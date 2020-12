Google ukončuje Android Things pro nekomerční použití

Zdroj: androidpolice.com

Teprve před dvěma lety jsme se dočkali uvedení stabilní verze nejmladšího operačního systému Android Things OS 1.0, ale už rok na to došlo k poměrně dramatické změně směru, kdy Google uvedl, že se celý projekt zaměří výhradně na chytré displeje a reproduktory. Původně měl Google ambice, že by Android Things zamířil a pokusil se ovládnout internet věcí, ale dnes je již jasné, že se tak nestane.

Android Things v podstatě končí

Google v tomto týdnu informoval, že Android Things oficiálně končí pro nekomerční účely, což ještě neznamená, že by se celého projektu zcela zbavil. Ve své podstatě bude nadále existovat, ale bude určen jen pro OEM partnery a vlastní zařízení. Běžní uživatelé již nebudou mít možnost cokoliv vyvíjet nebo tvořit, co by bylo postaveno na Android Things.

Už 5. ledna 2021 nebude možné přidávat do vývojářské konzole jakékoliv nové projekty, přičemž vše bude ještě fungovat do 5. ledna 2022. Následně dojde ke smazání všeho a ukončení podpory pro nekomerční použití. Ještě tedy rok budou vycházet nejrůznější opravy, ale Google nic neslibuje.

Android Things tedy bude pro vývojáře v podstatě mrtvým projektem, který se nikdy ani neuchytil. Google také uvedl, že podpora zařízení skončí na Raspberry Pi 3B a NXP i.MX7D. Toto všeho ale ještě neznamená, že by Google opouštěl kompletně trh s IoT. V oznámení se snaží směřovat vývojáře na projekty jako Edge TPU nebo Cloud IoT Core v rámci developers.google.com/iot.

