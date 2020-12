Waze CarPlay Dashboard je plně k dispozici ke stažení

Zdroj: Waze

Testovací období pro Waze skončilo ještě dříve, než se čekalo. To je skvělá zpráva pro majitele vozidel s podporou CarPlay, protože tato služba míří právě sem. V rámci CarPlay si tak budete moci vychutnat navigování od Waze, aniž byste museli používat mobilní telefon.

Waze míří do CarPlay Dashboard

Celý název zní Waze CarPlay Dashboard. Dashboard znamená, že na domovské obrazovce CarPlay můžete vidět pokyny od Wazu spolu s ovládacími prvky zvuku. To v praxi bude znamenat, že budete méně přepínat mezi jednotlivými obrazovkami, což je bezpečnější a pohodlnější. CarPlay Dashboard byl původně omezen na Apple Mapy jako součást iOS 13, později se ale otevřel i třetím stranám. CarPlay Dashboard už podporují Google Mapy a nyní přichází do Wazu.

Pokud používáte Waze a někdy jste potřebovali věnovat chvíli panelovému přístroji, abyste mohli ovládat hudbu vedle svých map, máme dobrou zprávu. Začíná se totiž vydávat nová aktualizace, která by vám měla umožnit trávit více času řízením a méně času hraní s dotykovou obrazovkou. Pokud jste před touto aktualizací chtěli změnit přehrávanou skladbu, museli jste přejít do aplikace Hudba, stisknout tlačítko Další a vrátit se do Waze. Napočítal jsem zhruba 3 až 6 klepnutí na obrazovku. To je hodně, zvláště pokud jedete rychlostí 100 km za hodinu.

Doporučujeme tedy si novou aktualizaci pro Waze stáhnout. Zjednoduší vám používání a hlavně bude bezpečnější.

