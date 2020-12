nubia Red Magic 6 ukazuje elektrochromický zadní panel

RedMagic 5S; Zdroj: Nubia

Další generace herního smartphonu od výrobce nubia by se měl jmeonvat Red Magic 6. Název je patrný již ze zveřejněného teaseru a odhaluje ještě jednu novinku.

Lákadlo v podobě elektrochromických zad

Kromě super high-tech zadního panelu bude mít Red Magic 6 podobný design jako Red Magic 5G, který měl průhledný zadní panel, skrze který byl vidět točící se ventilátor pro chlazení.

OnePlus už dříve představil svůj Concept One, kde byly zadní kamery schované pod černou vrstvou, zatímco vivo měl svůj vlastní prototyp smartphonu, který umí změnit barvu zadní strany. Rok 2021 by tak mohl být revoluční a tato technologie by se mohla stát běžnou záležitostí.

Zdroj: gsmarena.com

reklama reklama