Nestihli jste nakoupit všechny dárky a máte strach, že už vám z e-shopu nestihnou dorazit? Pokud jste z Prahy, nemusíte mít obavy – ve Smarty nakoupíte až do posledního dne.

Smarty: doručení po Praze do 60 minut!

Na Smarty seženete nejen mobilní telefony, a to od Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi a mnoho dalších, i menších značek. Dále zde pořídíte i vše pro hudební maniaky, od sluchátek, reproduktorů po gramofony. Stálicí sortimentu jsou i počítače, chytrá domácnost nebo mnoho druhů příslušenství. A pokud si nevíte rady, je pro vás připraven i dárkový rádce. Dárky najdete i pro hráče, řidiče, hudební nadšence nebo třeba pro mazlíčky!

Využijte osobního odběru na pražských pobočkách – těšit se na vás budou v prodejně Smarty Store v centru Prahy, a to až do 24.12. do 12 hodin. Svůj balíček si můžete vyzvednout i na centrálním skladu na pražském Zličíně, a to do 23.12. A pokud nikam nechcete jezdit, nechte přijet balíček za vámi. Využijte službu Liftago, která doveze balíček spolehlivě až k vám domů, a to už za 60 minut. A cena? Levnější, než byste čekali – od 49 Kč.

Nakupte si své dárky v klidu a pohodě i pár dní před Vánocemi. Na Smarty vám s tím pomohou! Tipy na dárky a veškerou nabídku naleznete zde.



Domů » Články » Smarty: Doručení do Vánoc? Po Praze už za 60 minut! [sponzorovaný článek]

reklama reklama