Google si pohrává s foťákem pod displejem

Společnosti se snaží již nějakou dobu najít nejlepší umístění přední kamery. Už jsme viděli několik řešení, ať se jednalo o výřezy, otvory nebo výsuvné mechanismy. Pomyslným cílem bylo vždy vytvořit technologii, která by dovolila umístit kamerku přímo pod displej. Po mnoha letech čekání je na trhu první mobil, který nabízí právě selfie foťák pod displejem. Google ale nezůstává stranou a pohrává si s touto myšlenkou.

Pixel s foťákem pod displejem?

Ačkoliv letošní Pixel 5 (recenze) nespadá do kategorie top modelů, tak nabízí poněkud unikátnější technologie i na dnešní dobu. Například se u něj používá displej jako reproduktor. Pod panelem je umístěno zařízení, které vibruje se sklem, díky čemuž se vytváří zvuk. Teoreticky mohl Google použít čtečku otisků prstů v displeji, ale samotná cena by asi narostla. Nyní se ukazuje, že by se jednou mohl objevit Pixel s kamerou pod displejem.

Web Patently Apple objevil několik patentů společnosti Google, které ukazují variace smartphonu, kde není jakákoliv selfie kamera, ani ve výsuvném mechanismu. Schémata naznačují jen použití menšího otvoru nebo části displeje pro reproduktor pro volání. Konkrétně patent popisuje žádnou viditelnou kameru na přední straně, tedy bez otvoru, výřezu nebo výsuvného mechanismu. Sice Google nejde do podrobností, ale zřejmě si pohrává s touto myšlenkou.

Pokud by Google použil všechny současné technologie, mohl by do displeje umístit kameru, čtečku otisků prstů a také reproduktor. Nabízela by se tak kompletně přední plocha bez jakéhokoliv narušení. Už nyní víme, že právě kamery v displeji budou novým trendem příštího nebo následujícího roku. Google se zřejmě přidá až později.

