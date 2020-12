Elektrokola ENGWE nyní v akci na Geekbuying.com! [sponzorovaný článek]

Elektrokola získávají čím dál více na popularitě a obchod GeekBuying si toho je vědom a tak si pro vás přichystal slevovou akci na elektrokola značky ENGWE, a to modely EP-2 a EP-2 Pro.

Elektrokola pro každého

Na kole ENGWE si můžete uhánět rychlostí až 35 km/h, a to až do vzdálenosti 128 km. Obě elektrokola navíc mají skvělou možnost jednoduchého poskládání, takže jsou v nedostupných zákoutích snadno přenositelná.

Váha 32 kilogramů je pouze o něco málo těžší než vaše klasické kolo. Navíc se nemusíte bát ani o svoji bezpečnost, protože obě elektrokola mají duální brzdící systém, který z plné rychlosti zastaví plně do čtyř metrů. O brždění se starají dvě kotoučové brzdy, kdy každá je umístěna na jednom kole. Velkou výhodou je také odpružení předního kola u obou modelů a díky širokým pneumatikám se tak nemusíte bát ani terénu. Kola jsou tedy vhodná jak do města, tak do lesa či na hory.

Varianty se mezi sebou liší pouze ve výkonu. ENGWE EP-2 disponuje motorem o výkonu až 500 w, model ENGWE EP-2 Pro pak až 750 w.

Elektrokolo ENGWE EP-2 je u internetového obchodu Geekbuying dostupné za 26 576 Kč. Pokud zadáte náš kupón ENGWEEP2, zaplatíte jen 21 976 Kč. Obchod Geekbuying kromě této senzační ceny nabízí navíc dopravu zcela zdarma. Nemusíte se bát celním poplatků, jelikož zásilka je posílána z evropského skladu. A to už stojí za zvážení. Kupujte ZDE.

Elektrokolo ENGWE EP-2 Pro je u internetového obchodu Geekbuying dostupné za 26 576 Kč. Obchod Geekbuying kromě této senzační ceny nabízí navíc dopravu zcela zdarma. Nemusíte se bát celním poplatků, jelikož zásilka je posílána z evropského skladu. A to už stojí za zvážení. Kupujte ZDE.

