Happy Plugs Air 1 Plus – zajímavá špuntová sluchátka [recenze]

Jedna sluchátka společnosti Happy Plugs jsme si již v minulé recenzi modelu Air 1 Go představili. Dnes se podíváme na vyšší model, a to konkrétně Air 1 Plus In-Ear. Firma Happy Plugs zatím není v Česku moc známá, jedná se však o švédskou firmu založenou v roce 2011 zaměřující se na stylová designová sluchátka. Jak jsou na tom Air 1 Plus s kvalitou hudby? Jak se používají v praxi? To vše, a ještě více si povíme dnes v recenzi.

Konstrukce

Sluchátka dorazila zabalena v líbivé průhledné krabičce, jejíž obsah nabízí krátký dobíjecí kabel USB-C, samotná sluchátka s krabičkou, vyměnitelné koncovky špuntů, samolepkou výrobce a nezbytnými návody.

Jedná se o špuntová sluchátka vyrobená z plastu, díky čemuž jsou lehká. Špunty jsou vyměnitelné a každý si tak najde ideální velikost, v balení dostanete celkem tři verze.

Důležité je pak zmínit, že Air 1 Plus koupíte i ve verzi Earbuds. V tomto případě se nejedná o špunty, ale o klasické pecky do uší. Jejich cenovka je však stejná a dnes recenzované špunty samozřejmě lépe tlumí okolní hluk.

Ačkoliv se jedná o designová sluchátka dostupná v několika barvách, nepůsobila na mě nijak zvlášť luxusně. My jsme je testovali v černé, dostupná jsou ještě ve zlaté, růžové, bílé a bílé se vzorem. Samotné sluchátko má na svém těle dva piny pro nabíjení z krabičky, ve které drží magneticky.

Na jejich těle se nachází senzorová tlačítka, která mají několik funkcí. Kliknutí na pravé sluchátko se pozastaví hudba, dvojklik přeskočí na další skladbu, trojklik pak na předchozí. Při držení déle než 2 s vyvoláte Google Asistenta nebo Siri.

Obal při otevření zobrazí na boku pomocí čtyř malých LED diod stav baterie. Potěšil mě také moderní konektor pro nabíjení, a to USB-C. Ještě že tu není microUSB jako u levnějších Air 1 Go.

Krabička samotná pro uchování a dobíjení sluchátek je ale na můj vkus moc velká. Nevejde se tak do kapsy u kalhot určené pro kapesní hodinky, kam se třeba nižší model Air 1 Go anebo AirPody vejdou. Na druhou stranu její větší rozměry znamenají větší kapacitu baterie, a to konkrétně 630 mAh. To zajišťuje výdrž až 40 hodin. Potěší také funkce rychlejšího nabíjení, 10 minutové dobíjení vám zajistí poslech hudby zhruba 1,5 hodiny.

Kvalita zpracování je dobrá, nicméně pokud si vezmu do ruky třeba AirPody, tak ty jsou o třídu výše. Je však nutné zmínit, že Happy Plugs se dají sehnat za zhruba poloviční cenovku.

Specifikace

Pro připojení k telefonu slouží moderní Bluetooth 5.0, což je rozhodně dobrá zpráva a s konektivitou jsem během testování opravdu problém neměl. Na telefonu pak vidíte v systému stav baterie sluchátek. Potěší také podpora kodeků aptX a SBC.

Bluetooth: 5,0

Výdrž baterie s pouzdrem: až 40 h

Baterie sluchátek: 40 mAh

Baterie nabíjecího pouzdra: 630 mAh

Doba nabíjení: 1,5 h

12mm měnič

Podporované kodeky: aptX, SBC

Citlivost: 106+/- dB

Frekvenční rozsah: 20 – 20 000 Hz

Impedance: 16 Ω

Kvalita hudby

Kvalita zvukového výstupu bych řekl, že odpovídá cenovce. Při hlasitosti nad zhruba 75 procent maxima jsou výšky už slyšitelně zkreslené, zkrátka jsou trochu “uřvané”. A tuto hlasitost přitom budete potřebovat třeba do metra.

Oproti třeba nižšímu modelu Air 1 Plus má ale dnes recenzovaný model poměrně slušné basy. Zvukový projev je celkově solidní vzhledem k cenové kategorii, ve kterých se tento model pohybuje a nenáročné posluchače rozhodně neurazí.

Zhodnocení

Happy Plugs Air 1 Plus jsou rozhodně zajímavá sluchátka, která to ale na trhu nebudou mít jednoduché. Oproti třeba nižšímu modelu Air 1 Go nabízí kvalitu zvukového výstupu dostatečnou pro nenáročné posluchače a potěší třeba dlouho výdrží baterie s krabičkou. To může být pro některé zároveň také nevýhoda, krabička se sluchátky je opravdu velká, a v kapse se tak dobře nepřenáší.

Potěší také Bluetooth 5.0 nebo konektor USB-C na těle zařízení. Cenovka Air 1 Plus se dnes pohybuje kolem 2 500 Kč na českém trhu, což není vůbec špatné. Své zákazníky si tento model určitě najde. Konkurence je však silná, za stejnou cenu můžete mít třeba Xiaomi True Wireless Earphones 2S, která ale třeba nemají tak dobrou výdrž baterie nebo například HONOR Magic Earbuds (recenze), která mají dokonce aktivní potlačení šumu.



