Happy Plugs Air 1 Go – dostupná bezdrátová sluchátka [recenze]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Společnost Happy Plugs zatím není v Česku moc známá, jedná se však o švédskou firmu založenou v roce 2011 zaměřující se na stylová designová sluchátka. V nabídce už mají několik modelů, my se však dnes podíváme na ten nejnižší s názvem Air 1 Go. Ten zaujme především nízkou cenou s cenovkou mírně přesahující tisíc korun. Jak jsou na tom s kvalitou hudby? A co třeba telefonování? To vše, a ještě více si povíme dnes v recenzi.

Konstrukce

Sluchátka dorazila v pěkné průhledné krabičce, která obsahuje samotná sluchátka s krabičkou pro dobíjení, krátkým microUSB kabelem pro nabíjení, samolepkou Happy Plugs a nakonec gumovým nástavcem na sluchátka pro lepší těsnění v uchu.

Ihned po uchopení krabičky a sluchátek do ruky pocítíte, že se jedná o levnější produkt. Krabička a sluchátka jsou vyrobeny z plastu a jsou opravdu velmi lehká. To je samozřejmě pozitivní, ale působí to lacinějším dojmem čemuž pomáhá fakt, že v krabičce sluchátka chrastí.

Velikostí nabíjecí pouzdro odpovídá zhruba první generaci AirPods. Na těle krabičky se nachází LED dioda pro indikaci nabíjení a také microUSB port pro nabíjení. Radši bych zde v roce 2020 viděl modernější USB-C.

Samotné sluchátka jsou také opravdu lehká a mně osobně v uších drží skvěle. Mají podobný tvar jako AirPody, takže pokud vám ty drží v uších, budou vám pravděpodobně držet i tyto. Byl jsem s nimi i běhat a v uších o nich ani nevíte, a tak to má být.

Na jejich těle se nachází senzorová tlačítka, které mají několik funkcí. Kliknutí na pravé sluchátko se pozastaví hudba, dvojklik přeskočí na další skladbu, trojklik pak na předchozí. Při držení déle než 2 s vyvoláte Google Asistenta nebo Siri.

Na levém sluchátku pak jeden klik zvýší hlasitost, dvojklik pak sníží. Toto řešení se mi velmi líbí, dokážete tak rychle změnit hlasitost bez vyndávání telefonu z kapsy.

Happy Plugs Air 1 Go jsou dostupné v několika barvách, my jsme testovali tělovou béžovou barvu. Dostupné jsou ale i v bílé, černé, broskvové a mentolové.

Specifikace

Potěší přítomnost nejnovějšího Bluetooth verze 5.0. Párování s telefonem je bezproblémové, stačí sluchátka vyndat z obalu a pak je jen najít na vašem zařízení. Párování a připojování je pak rychlé, což oceňuji. Používal jsem je nejprve s Android telefonem a pak většinu času s iPhonem. Na obou platformách pak vidíte v systému stav baterie sluchátek, která ubývá vždy po 10 procentech.

Po vybití sluchátek včetně pouzdra jsou sluchátka kompletně mrtvá a neukazují ani diodou stav. Tedy ona ani normálně LED dioda na krabičce nesvítí, aby indikovala stav baterie. U jiných značek přitom bývá běžné, že zelená oznamuje dostatečnou kapacitu a oranžová, abyste pouzdro nabili.

Bluetooth: 5,0

Výdrž baterie – přehrávání: 11 h

Baterie sluchátek: 40 mAh

Baterie nabíjecího pouzdra: 400 mAh

Doba nabíjení: 1,5 h

12mm měnič

Podporované kodeky: SBC

Citlivost: 102 +/- dB

Frekvenční rozsah: 20 – 20 000 Hz

Impedance: 16 Ω

Kvalita hudby

Kvalita přehrávané hudby bohužel není příliš vysoká. Nejsem žádný audiofil, nicméně hned po spuštění hudby jsem zaznamenal tak trochu plechový zvukový výstup, který absolutně postrádá jakékoliv basy. Zkreslení zvuku je pak výrazné především při vyšších hlasitostech.

Obecně jsem také zaznamenal problém s tím, že oproti jiným sluchátkům musím Air 1 Go nastavovat hlasitost skoro na maximum, zvlášť při jízdě v metru či v jiném podobném prostředí.

Při poslechu podcastů jsem neměl s kvalitou žádný problém. Hudební výstup však opravdu není příliš kvalitní a je tak trochu plechový, ale zvyknete si.

Další kapitolou je pak uskutečňování hovorů, což je další super funkce bezdrátových sluchátek. Zde máme na těle integrovaný jeden mikrofon v pravém sluchátku, který snímá váš hlas.

Bohužel při hovoru si druhá strana stěžovala, že mě špatně slyší. Testoval jsem to s více lidmi a po přepnutí na mikrofon telefonu byl dle jejich slov zvuk mnohem kvalitnější a bez občasného výpadku. Já druhou stranu ale vždy slyšel dobře.

Zhodnocení

Pokud jste nenároční posluchači, Air 1 Go od Happy Plugs můžou být vašim dobrým společníkem. Potěší jejich relativně nízká cenovka, která byla stanovena na 1 290 Kč a také mnoho dostupných barevných variant. Párování a připojování k telefonu je rychlé a bezproblémové díky Bluetooth 5.0. Integrováno je také spoustu gest pro jednodušší ovládání hudby.

Zvukový výstup je ale nedokonalý, tak trochu plechový a basy nejsou žádné. Zkreslení zvuku je pak zvlášť znatelné při vyšších hlasitostech. Nepotěší také problémy při telefonování, především mám na mysli fakt, že druhá strana vás špatně slyší. Konektor microUSB pro nabíjení se též v roce 2020 už nenosí.

Ale jedná se o základní bezdrátová sluchátka, je tak na vás, zda vám zmíněné nedostatky budou vadit nebo sáhnete po jiném modelu třeba vyšší třídy. Společnost Happy Plugs má v nabídce také vyšší modely, přičemž právě lepší Air 1 Plus začínáme testovat.

Klady

Lehká v uších

Spousta gest pro ovládání

Rychlé připojení k telefonu

Nízká cena

Zápory

Nepříliš kvalitní zvukový výstup

Starší konektor microUSB

Při telefonování vás druhá strana špatně slyší



Domů » Recenze » Happy Plugs Air 1 Go – dostupná bezdrátová sluchátka [recenze]

reklama reklama