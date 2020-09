Facebook nabízí přesunutí nejen fotek nově do i Dropboxu [aktualizováno]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Aktualizováno 3. 9.

Před půl rokem Facebook oznámil dostupnost nové funkce na přesun multimediálního obsahu do služby Google Fotky. Nyní jsme se dočkali rozšíření podpory o další dvě služby – Dropbox a Koofr.

Původní článek 11. 3.

V prosinci minulého roku společnost Facebook oznámila testování nového nástroje, pomocí kterého lze přenést fotografie nebo videa z Facebooku do Google Fotek. Novinka byla vytvořena ve spolupráci s projektem Data Transfer Project a je v plánu podpora mnoha dalších služeb. Nyní dochází k rozšiřování této funkce i do Evropy, přičemž již nyní si ji můžete vyzkoušet, pakliže ji máte k dispozici.

Z Facebooku do Google Fotek

Je nutné dodat, že se jedná jen o pohodlnější přesun fotografií a videí. Ještě před oznámením novinky bylo možné stáhnout všechna data do počítače, přičemž následně jste si je mohli uložit kamkoliv. Nový nástroj pro přesunutí nabízí jen značně pohodlnější zpracování, pokud vám jde o uložení do Google Fotek.

Na stránce nastavení svého Facebook profilu stačí zvolit položku „Přeneste kopii svých fotek nebo videí“. Následně se vám objeví stránka, kde si jednak můžete stáhnout data přímo do počítače, nebo si vybrat zatím jedinou službu, Google Fotky.

Po potvrzení si musíte zvolit, jestli budete přesouvat fotografie nebo videa. Obě položky nelze vybrat současně. Jestliže chcete přenést vše, musíte celý proces absolvovat dvakrát.

Při potvrzení volby budete přesunuti na přihlášení do Google účtu, respektive Google Fotek. Zde je nutné potvrdit oprávnění k přístupu služby Facebook do vaší galerie. Google vás zde bude patřičně informovat, jaká oprávnění dáváte k dispozici a co vše může Facebook dělat. Jde zde ale jen o přesun dat.

Jakmile vše potvrdíte, vrátíte se zpět na web Facebooku, kde uvidíte pouze stav aktuální činnosti. Tu můžete zcela zastavit. Celý proces v mém případě trval takřka dvě hodiny. Sociální síť mě informovala prostřednictvím e-mailu a notifikace, že vše bylo dokončeno.

Následně se stačí přesunout do Google Fotek. Nečekejte jen jednu složku, vše se překopíruje do tolika složek, kolik jich máte na Facebooku. Bohužel jsou zamíchány mezi ostatními, ale naštěstí je lze jednoduše dohledat. Do vyhledávacího pole stačí zadat výraz „Copy of“ a ukáží se vám nově exportovaná alba z Facebooku.

Zrušení propojení Facebooku s Google Fotkami

Při absolvování tohoto postupu jste umožnili přistupovat, respektive nahrávat Facebooku obsah do Google Fotek. Toto oprávnění samozřejmě můžete zrušit. V rámci svého účtu u Googlu musíte do nastavení, dále do Zabezpečení a zvolit položku Spravovat přístup třetích stran. Dostanete se do sekce, kde uvidíte všechny aplikace a služby. Případně můžete kliknout na tento odkaz. Zde stačí vybrat Facebook a zrušit přístup.

