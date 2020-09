Zdroj: dotekomanie.cz

Trust nabízí do auta 230 V (ne)praktickou nabíječku [zkušenost]

S neobvyklým příslušenstvím k mobilním telefonům se setkáváme v posledních letech často zvláště díky společnosti Xiaomi, která na svět chrlí obrovské množství různých vychytávek ze světa elektroniky. Není však jedinou firmou, která se zabývá ne příliš obvyklým příslušenstvím k telefonům. Mezi takové patří i značka Trust, která na trhu nabízí měnič napětí do automobilu. Ten jsem měl možnost vyzkoušet a zjistit, zda se taková věc do auta hodí. Ve zkratce, je to velice praktická věc, akorát je lehce neforemná.

Skvělá vychytávka, jen kdyby se dala dobře uchytit

Trust 230V měnič napětí do automobilu dělá přesně to, jak se jmenuje. Mění tedy napětí z 12V zásuvky v autě na 230 V. Díky tomu můžete snadno nabíjet chytrý telefon rychle a účinně. Skrze 12V nabíječku to běžně trvá déle, než jste zvyklí a na rychlonabíjení můžete rovnou zapomenout. Pokud je však použita měnič napětí, můžete nabít svůj telefon rychle, tak jak jste zvyklí. Kromě telefonu můžete prostřednictvím auta a měniče od Trustu napájet i další zařízení, jako jsou například notebooky či další.

Zařízení od Trustu nabízí výkon 150 W s maximálním dočasným příkonem 300 W. Kromě standardní zásuvky je zde dostupný i USB port pro nabíjení dalšího zařízení. Zde je výstup 10 W a 2,1 A. Kromě těchto dvou výstupů nabízí i několik funkcí: přepěťovou ochranou a ochranou funkci proti přehřátí. Nechybí ani funkce automatického vypnutí pro prevenci poškození automobilu nebo vybití autobaterie. O chlazení se stará větráček, který za jízdy nelze nepřeslechnout, nejde však o nic příliš hlučného a natolik otravného, aby zařízení nešlo použít a přitom nebylo možné soustředěně řídit.

Po zapojení pomocí zástrčky do autozásuvky je nutné zmáčknout zapínací tlačítko na boční části, poté se rozsvítí modré osvětlení v horní části přístroje a zapínací tlačítko bude svítit zeleně. Ve stejnou chvíli se spustí i větrák, který je však tichý a začne se projevovat až po nějaké době, když je z měniče napětí předávána energie do nabíjených zařízení. Při delším nabíjení, více než 45 minut, je při dotyku cítit teplo za zařízení, nejedná se však o nic excesivního.

Trust 230 V má však výraznou nevýhodu ve své robustnosti. Na výšku má 16,5 cm a na šířku 7 cm, což mi ve voze Fiat Bravo II 2011 nezapadalo do žádné přihrádky u řadící páky ani do nápojových držáků. Napájecí kabel není nikterak dlouho a umístit zařízení na sedačku vedle řidiče nebylo tedy možné. Umístění zařízení je tedy komplikované a není vhodné do každého auta.

Ačkoli využitelnost zařízení v automobilu je nesporná, zvláště pro nabíjení chytrých telefonů, kteří spotřebovávají hodně baterie zvláště při zapnuté navigaci, tak Trust přišel na trh s věcí, která je velice praktická. Svými rozměry však nebude snadno sedět do každého auta. Nemůžete ho umístit ani před řadící páku, jelikož kvůli své výšce by překážel ve snadném přístupu k ní.

Pokud máte za řadící pákou dostatečný prostor a zařízení od Trustu by neblokovalo přístup například k ovládání klimatizace či k dalším prvkům na ovládacím panelu, je právě Trust 230 V měnič napětí do auta velice žádaným spolucestujícím do auta. Pokud však zápolíte s dostatkem místa u řadící páky, nemá pro cenu funkčního leč rozměrného společníka na cesty za cenu kolem 800 Kč pořizovat.

Za zapůjčení výrobku Trust děkujeme společnosti Phoenix Communication.

Trust 230 V Power Socket do auta si můžete pořídit již od 800 Kč.



