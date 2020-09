Zdroj: fonearena.com

Xiaomi osamostatnilo sérii modelů Redmi a dnes vystupuje pod tímto označením běžně. Zpravidla se jedná o mobily střední a nižší třídy. Dnes jsme se dočkali rozšíření série Redmi 9 o další novinku v podobě Redmi 9i. Nejedná se o zcela nový smartphone, ale nabízí určitá vylepšení.

Redmi 9i

V červnu tohoto roku Redmi představilo v tichosti mobily 9A a 9C. Právě novinka Redmi 9i vychází z Redmi 9A. Prakticky všechny specifikace jsou stejné, stejně jako samotný design. Jediný rozdíl oproti staršímu modelu najdeme v oblasti velikostí RAM a úložiště. Redmi 9i nabízí dvojnásobnou operační paměť a pro data bude až 128 GB, přičemž základní verze nabízí 64 GB.

O výkon se zde opět stará procesor Helio G25. Displej poskytuje HD+ rozlišení na úhlopříčce 6,52 palců s výřezem pro přední kameru. Na zadní straně je k dispozici jen jeden 13MPx foťák. O energii se zde stará baterie o kapacitě 5000 mAh, přičemž nabíjení je realizováno přes stařičký microUSB konektor.

Specifikace

displej: 6,52 palců, 1600 x 720 pixelů (HD+), 20:9

procesor: 2,3 GHz Octa Core MediaTek Helio G25

4GB LPDDR4x RAM

úložiště: 64/128 GB (eMMC 5.1) + microSD

Dual SIM (nano + nano + microSD)

Android 10 + MIUI

foťáky: zadní – 13 MPx, f/2.2, PDAF přední – 5 MPx

3.5mm audio jack, FM Radio

P2i

rozměry: 164,9 × 77,07 ×9 mm, 194 gramů

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5, GPS/GLONASS

baterie: 5000 mAh + 10W nabíjení

Smartphone se začne první prodávat na indickém trhu za cenu v přepočtu přibližně 2500 Kč. Je docela možné, že se co nevidět objeví v Evropě a následně by se mohl dostat i do České republiky.

Zdroj: fonearena.com



Domů » Články » Redmi 9i je další levnější novinka

reklama reklama