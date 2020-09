iOS 14 – nastavení výchozích aplikací nevydrží po restartování

Zdroj: Dotekomanie.cz

Jednou z nových funkcí v systému iOS 14 je možnost změnit výchozího mailového klienta nebo prohlížeč na alternativu třetí strany. Například si tak jako výchozí prohlížeč můžete zvolit Chrome nebo Edge. Naopak v případě mailového klienta třeba Outlook.

iOS 14 má první chybu

Apple se snažil nový operační systém opravdu vyladit, což se mu do jisté míry povedlo. iOS 14 naprosto skvělé běží na několik let starém iPhone SE (osobně vyzkoušeno). Bohužel ani letošní verze se neobešla bez prvních vážných much. Chyba, o které se budeme nyní bavit, způsobuje, že se výchozí nastavení prohlížeče nebo mailového klienta po restartu zařízení resetuje na Mail a Safari.

Jak jsem již uvedl výše, iOS 14 přináší uživatelům možnost nastavit si aplikace třetích stran jako výchozí. Problém nastává ve chvíli, kdy iPhone nebo iPad restartujete. V tu chvíli se výchozí nastavení aplikací třetích stran anuluje. To v praxi znamená, že se prohlížeč a mailový klient opět vrátí do původní sestavy – Safari a Mail.

Téměř jde o nějakou chybu na straně Applu, protože problém ovlivňuje aplikace od různých společností včetně Google, Microsoft a další. Uživatelé si také všimli, že pokud změníte výchozí e-mailovou aplikaci, ale ponecháte výchozí aplikaci prohlížeče Safari, nadále se odkazy v Safari budou otevírat skrze Mail. Apple již nyní pracuje na nové aktualizaci, která by měla některé chyby opravit. Doufejme tedy, že dojde na opravu i tohoto problému.

