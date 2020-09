Zdroj: Dotekomanie.cz

Google chystá změnu podmínek pro vývojáře, Spotify a dalším se to nebude líbit

Už delší dobu nejrůznější společnosti bojují hlavně s Applem kolem podmínek jeho obchodu AppStore. Ve hře je totiž 30% podíl z ceny, který si strhává samotná společnost. To se hlavně nelíbí Spotify a v poslední době se přidalo více společností. Skoro by se dalo říci, že se vše vyhrotilo žalobou Epic Games kolem hry Fortnite. Ta mimo jiné zažalovala i Google kvůli tomu samému podílu. Google ale nyní chystá změnu podmínek, která se asi nebude líbit dalším firmám jako Spotify, Netflix a dalším.

30 % za každou cenu

Google je zatím benevolentní vůči některým společnostem, zejména těm větším. Jakoby zavíral oči a nevynucoval si u jejich aplikací 30 % z ceny předplatného, případně nákupu v aplikaci. Ostatně aktuální znění podmínek to více méně dovoluje.

Vývojáři, kteří nabízejí produkty v jiné kategorii aplikace stažené z Google Play, musí jako platební metodu používat Fakturaci v aplikaci Google Play, kromě následujících výjimek: Platba slouží výhradně k úhradě fyzických produktů. Platbou se hradí digitální obsah, který lze využít i mimo samotnou aplikaci (např. skladby, které lze přehrávat i v jiných hudebních přehrávačích).



Právě poslední bod se dá využít pro společnosti jako Spotify. Google to zatím přehlížel a dovoloval některým firmám neodvádět poplatky. Dle redakce Bloomberg se ale chystá změna, která se dotkne právě větších firem nabízející své služby skrze aplikace v Obchodě Play.

Sice zatím nemáme k dispozici nové znění podmínek, ale dle všech informací budou nová pravidla více striktní. To by mělo vést k tomu, že všechny společnosti bez výjimky budou muset odvádět poplatek z prodeje skrze aplikaci. Google tak půjde cestou společnosti Apple, která si toto vynucuje. V případě Netflixu se na iOS zařízeních došlo do takového stavu, že se jedná pouze o klienta. K zaplacení předplatného musí uživatelé použít webovou stránku, přičemž v iOS aplikaci na ni nesmějí odkazovat.

Něco podobného asi nastane i v případě Googlu. Možná ale překvapí a zavede trochu jiný model. Nové podmínky by měl zveřejnit do jednoho týdne. Následně budou mít vývojáři nějaký čas na přizpůsobení svých aplikací. Dá se očekávat, že se boj vývojářů s těmito giganty vyostří.

Zdroj: xda-developers.com



