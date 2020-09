Zdroj: MacRumors

Sign in with Apple pro účty Epic Games končí

Spor mezi Applem a Epic Games má další vyústění. Po odstranění vývojářských účtech a definitivního odstranění her/aplikací od EG se Apple rozhodl k dalšímu kroku. Uživatelé totiž již brzy nebudou moci používat funkci Sign in with Apple pro vstup do svých účtů Epic Games. S touto informací přišel herní vývojář na Twitteru.

Apple ukončuje podporu bezpečnostní funkce

Sign in with Apple je bezpečnostní funkce, která byla představena teprve v loňském roce. Jedná se v podstatě o alternativní přihlášení do aplikace dostupné v App Storu a je nabízena jako možnost zaměřená na ochranu osobních údajů. Uživatelům totiž umožňuje vytvářet jednorázové e-mailové adresy pro každou službu, ke které se zaregistrují. Díky tomu mají snadnější blokování dalších zpráv z konkrétní služby.

Funkci lze implementovat v aplikacích na jiných platformách, včetně webu, ale abyste měli přístup k této funkcionalitě, musíte mít účet Apple vývojáře. Vzhledem k tomu, že Epic Games již žádný nemá, bylo jen otázkou času, než bude tato funkce odstraněna.

Ke změně dojde už 11. září, tedy tento pátek. Pokud jste funkci používali, budete si muset co nejdříve aktualizovat přihlašovací údaje. Pokud tak neučiníte do data vypnutí, budete se muset obrátit na podporu Epic Games a doufat, že vám váš účet obnoví.

Zdroj: neowin.net



Domů » Články » Sign in with Apple pro účty Epic Games končí

reklama reklama