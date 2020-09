Bose Frames: Nové sluneční brýle se zabudovaným audiem

Firma Bose je zjevně přesvědčena, že lidé si zamilovali sluneční brýle s integrovaným audiem, a tak světu představila nástupce modelu z roku 2018, nové Bose Frames. Bose myslel jak na dámy, pány, tak i sportovce, a proto nám nabízí hned 3 varianty. Každý si tedy vybere tvar brýlí dle svých preferencí a potřeb. Výrobce uvádí, že všechny páry poskytují ochranu, která je schopna zachytit až 99 % UV záření a nabízí také polarizační vrstvu proti nežádoucím odleskům. Vidíme tedy, že zde hlavní záměr nebyl jen co nejlepší zážitek z audia, ale celkový uživatelský komfort. Skvělá zpráva je také to, že tyto obruby mohou sloužit také jako dioptrické sluneční brýle na předpis.

Čistější a bohatší zvuk, než kdy předtím

Firma Bose se chlubí tím, že „Zvuk je čistější a bohatší, než u předchozích brýlí“. Jak sám výrobce uvádí, tyto sluneční brýle jsou určeny pro ty, kteří už mají dost sluchátek do uší nebo prostě jen hledají jinou alternativu. Díky těmto brýlím se můžete uzavřít do své vlastní audiobubliny a užít si tak poslech hudby, telefonní hovor, či požívání Google asistenta/Siri/Alexy a přitom budete přesně vědět, co se děje okolo vás.

Do města i do nepohody

Protože Bose Frames můžete koupit ve třech variantách, je jen a jen na vás, které si vyberete. Pro běžné nošení pravděpodobně sáhnete po modelu Tenor či Soprano. Pokud však chcete sluneční brýle používat i při nějaké aktivitě, jako je například cyklistika, nejvíce vás asi osloví model Tempo. U tohoto sportovně zaměřeného modelu si navíc můžete vybrat mezi třemi tvary nosu pro ještě vetší komfort.

Zatímco model Tempo disponuje certifikací IPX4 (proti potu a stříkající vodě), zbylé dva jsou odolné pouze díky certifikaci IPX2. Pro ještě lepší personalizaci si také můžete vybrat z více barevných variant čoček v závislosti na vybraném modelu.

Výdrž na jedno nabití se podle výrobce bude pohybovat okolo 5 a půl hodiny. Pro nabíjení slouží přiložené pouzdro, které vám Bose Frames nabije za zhruba hodinu.

Sluneční brýle si již nyní můžete předobjednat za 249 dolarů.

