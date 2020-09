Apple získal vzorky skládacích displejů

Zdroj: MacRumors

Společnost Samsung údajně poskytne několik vzorků skládacích displejů pro potenciální budoucí iPhone. Je to samozřejmě logické, neboť Apple už v minulosti u ní poptával OLED a LCD panely.

Apple by měl ve svém prvním skládacím telefonu používat displeje od Samsungu. Je to vcelku logické, neboť v této technologii je právě jihokorejský výrobce ze všech firem na světe nejdále. Americký konkurent zřejmě obdrží velký počet skládacích displejů, který bude sloužit jako vzorek k otestování. Samsung by pak Applu měl dodávat panely po dobu jednoho roku. Podle zahraničních médií se dokonce brzy podepíše první velká objednávka.

Apple pracuje na svém skládacím telefonu

Už v loňském roce bylo oznámeno, že Samsung hodlá dodávat svou technologii i jiným konkurenčním společnostem, včetně Applu. Jelikož americký gigant již obdržel první vzorky, je více než jasné, že na svém skládacím telefonu skutečně pracuje. Na trh by pak mohl dorazit už příští rok.

Že Samsung bude dodávat skládací panely Applu, není žádným překvapením. Již v minulosti byl klíčovým dodavatelem a naposledy poskytoval i OLED displeje. Jihokorejská společnost má v úmyslu dominovat na trhu skládacích displejů jako dodavatel, takže zvažovala krok ohledně zvýšení výroby na 10 mil. kusů ročně v závislosti na poptávce.

