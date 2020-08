Samsung zřejmě „zabije“ Note, štaci převezmou dvě řady

Zdroj: Samsung

Společnost Samsung by brzy měla provést velké oživené svých stěžejních zařízení. Samsung doposud představil tři varianty řady Galaxy S20 – S20, S20+ a S20 Ultra. Naopak nedávno byla představena dlouho očekávaná řada Note 20 – přesněji Note 20 a Note 20 Ultra.

Samsung zřejmě ukončí modelovou řadu Note

Podle posledních zpráv, nástupce Galaxy S20, označovaný jako Galaxy S21, dorazí s populárním S-Pen. Nutno ale poznamenat, že pouze u varianty Ultra. Nová řada S21 by měla dorazit v první polovině příštího roku.

Model Galaxy S21 je údajně označován jako Unbound s variantami M1, N2 a O3. S-Pen pak s největší pravděpodobností dorazí s modelem O3. Dává to zatím smysl, protože Samsung ještě nepotvrdil, že by příští rok dorazil Note 21.

Kolují tedy informace o tom, že by řada Note mohla zcela zaniknout a její štaci by převzal právě Galaxy S21 Ultra a Galaxy Z Fold 3 s podporou S-Pen. To by v praxi znamenalo, že by jihokorejský výrobce představil v první polovině 2021 Galaxy S21, přičemž Galaxy Z Fold / Z Flip ve druhé polovině.

Díky pokroku v rámci hromadné výroby UTG (Ultra Thin Glass) má Samsung možnost vyrábět 600 tisíc skládacích displejů za měsíc. Do konce roku má pak v plánu vyrábět milion kusů za měsíc. Pravdou ale je, že Samsung nemusí nutně prodávat tolik skládacích telefonů, jako například u řady Note. U skládacích telefonů má vysokou marži, která by mohla v budoucnu potenciálně vyrovnat nižší počet jednotek. Očekává se také, že i Galaxy S21 zaznamená prodejní nárůst.

