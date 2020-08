Oppo K7 je další novinka s podporou 5G sítí

Zdroj: Oppo

Včera jsme se dočkali představení očekávané novinky střední třídy, Pixelu 4a. Tentokrát Google snížil cenu a více vylepšil specifikace. V této třídě je ale silná konkurence, přičemž další model s podobnou cenou byl představen právě dnes. Novinka Oppo K7 asi nebude konkurovat v oblasti fotografických možností, ale na druhou stranu podporuje sítě páté generace a má několik jiných vylepšení.

Oppo K7

Jak již bylo řečeno, Oppo K7 nabízí podporu 5G sítí díky procesoru Snapdragon 765G, který má k dispozici 8 GB operační paměti. Pro data je k dispozici až 256 GB prostoru ale bez podpory rozšíření pomocí microSD. Displej je typu AMOLED a má Fill HD+ rozlišení s výřezem pro přední 32MPx foťák.

Na zadní straně se nachází poměrně standardní kombinace foťáků. Hlavní má 48 MPx a sekundární je pro pořizování širokoúhlých záběrů. Samozřejmě nesmí chybět 2MPx foťáky pro určení hloubky ostrosti a makro snímky, ale o jejich praktičnosti nejsme přesvědčeni. Baterie nabízí přes 4000 mAh a je zde zajištěna podpora 30W nabíjení.

Specifikace

displej: 6,4 palců, 2400 × 1080 pixelů (Full HD+), AMOLED

procesor: Snapdragon 765G

8GB (LPPDDR4x) RAM

úložiště: 128/256 GB (UFS 2.1)

Dual SIM

Android 10 + ColorOS 7.2

Foťáky: zadní – 48 MPx, f/1.7, EIS 8 MPx, 119°, f/2.25 2 MPx, hloubka ostrosti 2 MPx, 4cm makro, f/2.4 přední – 32 MPx, f/2.0

čtečka otisků prstů v displeji

3.5mm audio jack

rozměry: 160,3 × 74,3 × 7,96 mm, 180 gramů

5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, NFC, USB Type-C

baterie: 4025 mAh + 30W VOOC 4.0

Základní model má nastavenou cenu na 1999 juanů, což je v přepočtu přibližně 6 380 Kč. Pakliže se novinka dostane do Evropy, mohla by se cena pohybovat kolem 8 300 Kč. S největší pravděpodobností se prvně objeví ve Španělsku, následně by měla být novinka dostupná i u nás, aspoň dle našich předpokladů.

