Americké restrikce zvýhodňují čínské značky

Zatímco v USA pokračuje zákaz čínské značky Huawei, tak mezitím v Číně se uživatelé přesouvají od tradičních západních značek k těm domácím. To posiluje jejich postavení a ke všemu vystrnaďuje ostatní výrobce ze zahraničí. Místní známá firma QuestMobile vydala zajímavý výzkum, podle kterého čínští zákazníci při nákupech začínají čím dál více upřednostňovat domácí výrobce.

Apple v potížích

Společnost Huawei za poslední rok posílila tržní podíl o 4,7 % na 26,3 %, kdežto konkurenční Apple ztratil 1,9 % a díky 21,6% podílu mu patří až druhá pozice. V kladných procentuálních nárůstech se ocitly také populární značky Oppo nebo Vivo. Navíc celá statistika byla dodatečně rozdělena do věkových kategorií. Huawei vedl mezi lidmi ve věku 25-30 let a Apple je v oblibě u uživatelů ve věku 41-45 let, kteří pochází z největších měst v Čině.

Po značce Vivo sahají zákazníci ve věku 18 let a méně, 19-24 let a starší 46 let, přičemž pochází nejčastěji ze středně velkých a venkovských oblastí. Posledním zmiňovaným faktem je věrnost k značce, kde opět bodoval Huawei s tím, že 51,1 % uživatelů vyměnilo svůj současný model jen za novější generaci. Naopak novější verzi iPhonu zvolilo 44,7 % zákazníků a 22,4 % raději přešlo k firmě Huawei.

