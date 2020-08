Návrat do školy ve stylu Smarty: slevy nejen pro studenty [sponzorovaný článek]

Návrat do školy po prázdninách není vůbec lehký, hlavně v době zdravotnické krize, kdy se prázdniny razantně protáhly. Právě proto si internetový obchod Smarty pro vás připravil skvělé slevy na vybrané produkty, se kterými bude vaše studium hračka. Mezi nimi najdete Apple zařízení, výkonné telefony, nadupané notebooky, stylová pouzdra a batohy a mnohem více.

Akce Back to School, nebo-li Zpátky do školy, probíhá do 31.10.2020. Po celou dobu bude v akci Apple pro studenty. To znamená, že jako student máte nárok na až 8% slevu na iPady a 10% slevu na MacBooky a Macy.

V rámci Apple produktů myslelo Smarty i na běžné smrtelníky. Zakoupit si tak můžete iPad v 32GB variantě s Wi-Fi modulem za 8 990 Kč vč. DPH bez nutnosti studentského průkazu (ISIC karta).

Zpátky do školy je příležitost získat i další produkty za zvýhodněné ceny. Mezi ně patří již zmíněné telefony, notebooky, pouzdra, batohy a další. My se podíváme na tři TOP produkty, které jsou nyní za zvýhodněné ceny. Celý katalog produktů najdete ZDE.

Smarty: Huawei P40 Lite

Huawei P40 Lite zapadá do střední třídy, přičemž nabízí poměrně dobré specifikace. Největším lákadlem a spíše bonusovou funkcí, je samotné nabíjení. Zde se totiž nabízí 40W technologie, což je vyšší hodnota než u některých současných top modelů za mnohem vyšší cenu.

P40 Lite model láká na zadní sestavu kamer, kde hlavní senzor má 48 MPx. Dále se nabízí 8MPx širokoúhlý snímač a také 2MPx pro makro fotky. Čtvrtý foťák má 2 MPx a je určen pro hloubku ostrosti. I přes dobré specifikace je nutné mít na paměti, že tento model nemá Google certifikaci, takže zde nenajdete ani Obchod Play, případně jiné aplikace a služby pocházející z USA.

Mobilní telefon Huawei P40 Lite si můžete v obchodě Smarty zakoupit za symbolických 5 990 Kč vč. DPH. K tomu získáte dárky v hodnotě 1 899 Kč. Kupujte ZDE

Specifikace Huawei P40 Lite

displej: 6,4 palců, 2340 × 1080 pixelů (Full HD+), IPS

procesor: Kirin 810

RAM: 6 GB LPDDR4x

úložiště: 128 GB + NM karta

Android 10 + EMUI 10.0.1

Hybrid Dual SIM (nano + nano / NM card)

Foťáky: zadní – 48 MPx, f/1.8 8 MPx, f/2.4, širokoúhlý 2 MPx, makro 2 MPx, f/2.4, hloubka ostrosti přední – 16 MPx, f/2.0

čtečka otisků prstů na straně

rozměry: 159.2 x 76.3 x 8.7mm; Weight: 183g

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz a 5GHz), Bluetooth 5 LE, GPS, USB Type-C

baterie: 4200 mAh + 40W nabíjení

Marshall Major III

Marshall je kápem mezi audiofily a vyhledávanou značkou, na kterou nedají dopustit hudebníci po celém světě. Svého postavení si je společnost vědoma a svým věrným zákazníkům nabízí i velmi oblíbená sluchátka Major. Skvělé výšky, perfektní zvuk elektrických kytar, přirozeně vybrané bicí včetně živelných „kopáků“ a slyšitelně stmelující basové linky, s Major III uslyšíte hudbu takovou, jakou si ji interpreti přáli mít.

Jedná se v pořadí o třetí generaci a zachován byl klasický vzhled. Zapracovalo se ale na audio projevu. O ten se nyní starají inovované 40mm měniče, které přináší ještě bohatší a čistější zvuk pro každou vteřinu vaší oblíbené zvukové stopy, a to Marshall od svých počátku umí ze všeho nejlíp.

Přenos hudby pak zajišťuje dobře známý rychlý Bluetooth s kodekem aptX. O nabíjení se nemusíte starat dlouhých 30 hodin, a pokud byste přeci jen veškerou energii vyčerpali, kromě bezdrátového poslechu si můžete vychutnat své skladby pomocí klasického AUX kabelu, který je taktéž součástí balení (na něm se také nachází mikrofon a ovládací prvky).

Samotné drátové připojení skrývá mnohem víc. Při bezdrátovém poslechu můžete přes 3,5mm Jack port sdílet hudbu i s dalšími přáteli. Stačí si jednoduše zapojit do zdířky sluchátka.

Bezdrátová sluchátka Marshall Major III si můžete v obchodě Smarty zakoupit za skvělých 2 590 Kč vč. DPH. Pokud ale zadáte kupón BTS20, zaplatíte o 20 % méně. Kupujte ZDE

Specifikace

Rozsah: 20Hz-20kHz

Citlivost: 97dB/mW

Impedance: 32 Ohm

Bluetooth a aptX

Výdrž: až 30 h

Dosah: 10 m

Velikost měniče: 40 mm

Připojení: Bluetooth, 3,5 mm jack kabel s mikorofonem a ovladačem

Hmotnost: 179 g

ASUS ZenBook 14

Spolehlivý a elegantní notebook v tenkém provedení s vysokým výkonem – to vše je ASUS ZenBook 14. Srdcem tohoto fešáka je procesor AMD Ryzen 5 3500U(2.1/3.7GHz 4jádra/8vláken) – Picasso 8. generace. O dočasně spuštěné aplikace a dokumenty se v tomto případě stará operační paměť s kapacitou 8 GB s frekvencí 2133 MHz. Grafický výkon pak dodává AMD Radeon Vega 8. Na první dojem zaujme 14palcový IPS displej s rozlišením 1920 x 1080 (Full HD), který je doplněn velmi tenkými rámečky. Vše pak zajišťuje 512GB SSD s předinstalovaným Windows 10 Home.

Každý kreativec potřebuje dostatek prostoru a volnosti pro svoji tvorbu. Ať jste zapáleni do psaní či hraní her, ASUS ZenBook vám poskytne vše potřebné, a vždy něco navíc. Strhující obrazovka s tenkým rámečkem, revoluční pant ErgoLift, jenž naklopí klávesnici do ergonomické polohy, či nejnovější verze komponentů vám pomohou, dělat věci s co nejmenším úsilím. Novinkou je i revoluční touchpad, jenž dokáže simulovat pomocí LED diod kompaktní numerickou klávesnici.

Je určený pro všechny uživatele, co potřebují vyšší výkon a zároveň spolehlivé zařízení, které využijí pro pokročilou práci, jenž zahrnuje editaci souborů, využívání kancelářských balíků a zejména multitaskingu. Zařízení zvládne i editaci videí v běžné kvalitě a graficky méně náročné hry.

Výkonný a stylový notebook ZenBook 14 si můžete v obchodě Smarty zakoupit za lákavých 18 990 Kč vč. DPH. K tomu získáte dárky v hodnotě 3 681 Kč. Kupujte ZDE

Klíčové specifikace

Displej: 14″, IPS, 1920 x 1080 (Full HD) px

Procesor: AMD Ryzen 5 3500U(2.1/3.7GHz 4jádra/8vláken), Picasso – 8. generace

Operační paměť: 8 GB, 2133 MHz

Grafická karta: AMD Radeon Vega 8

Úložiště: 512 GB

Připojení: Bluetooth v4.2, Wi-Fi

