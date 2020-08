iOS 13.7 beta 3 je k dispozici vývojářům

Zdroj: Dotekomanie.cz

Společnost Apple vydala v pořadí již třetí beta verzi připravovaného operačního systému iOS 13.7. Jedná se o poměrně důležitou aktualizaci, neboť představuje nové možnosti oznámení o COVID-19.

iOS 13.7 beta 3 přináší nové oznámení

Po nainstalování správného vývojářského profilu si můžete iOS 13.7 beta 3 stáhnout prostřednictvím OTA, případně skrze webové stránky Apple Developer Center.

Dle poznámek k instalačnímu balíčku umožňuje nová beta uživatelům přihlásit se do systému Exposure Notification. Přitom nebudou muset stahovat aplikaci, která by tuto funkci podporovala. To je způsob, jakým funkce bude v rámci iOS 13.7 fungovat. V systému iOS 14 dokonce existuje přepínač pro „Turn on Exposure Notifications“, která vás prostřednictvím aplikace pro sledování kontaktů informuje o tom, zda je tato funkce ve vaší zemi, státě nebo oblasti dostupná.

Použití „Turn on Exposure Notifications“ nadále vyžaduje aplikaci a Apple tvrdí, že dostupnost funkce závisí na podpoře místního úřadu pro veřejné zdraví. iOS 13.7 ovšem usnadňuje zjištění, zda je aplikace v dané oblasti dostupná.

Zdroj: macrumors.com



