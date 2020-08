Galaxy Note 20 dorazí v pěti barvách [aktualizováno]

Zdroj: @MaxWinebach

Aktualizováno 1. 8.

Evan Blass, tedy dlouhodobě populární a přesný leaker, se dnes na svém Twitter profilu pochlubil s pořádnou dávkou snímků nového Galaxy Note 20 5G. Jak je vidno z přiložených snímků níže, letošní novinka nabídne nový design a také podporu konektivity 5G a 5G+. Barevných variant má být hned pět, konkrétně – Mystic Gray, Mystic White, Mystic Black, Mystic Bronze a Mystic Green.

Aktualizováno 19. 7.

Představení nového top modelu od Samsungu se blíží a postupně se upřesňují informace. Zatím to tedy vypadá na dva modely, Galaxy Note 20 a Galaxy Note 20 Ultra. První by měl disponovat Full HD displejem s 60 Hz. Druhý by měl nabídnout vyšší rozlišení (QHD) a 120 Hz obnovovací frekvenci. Aby toho nebylo málo, k dispozici budou ještě dvě linie. Jedna bude vybavena procesorem Exynos 990/992, druhá nabídne Snapdragon 865 (Plus). Na našem trhu bude zřejmě dostupná verze s Exynosem. Operační paměť může dosáhnout až na 16 GB.

Aktualizováno 8. 7.

Před pár dny se objevilo několik fotografií, na kterých byl zobrazen nepředstavený model Galaxy Note 20 Ultra. Nyní zde máme kompletní video, které ukazuje některé vlastnosti a změny. Například S Pen je u novinky kompatibilní s tím, který najdeme u Galaxy Note 10. V případě místa umístění stylusu, došlo na změnu, nově jej najdeme na opačné straně. Dále si jde všimnout, že zadní modul s foťáky je značně vystouplý a obsahuje periskopický modul. K představení novinky dojde 5. srpna, což potvrdila sám Samsung.

Aktualizováno 1. 7.

Asi neexistuje mobil, který by nebyl odtajněn přes nejrůznější úniky ještě před oficiálním představením. Tentokrát zde máme oficiální tiskové rendery modelu Galaxy Note 20 Ultra, které byly zveřejněny na ukrajinském webu Samsungu. Samozřejmě můžeme polemizovat nad tím, jestli to bylo omylem, ale dokud nedošlo na představení, tak se jedná o únik.

Díky těmto obrázkům se potvrzuje původní spekulovaný vzhled, který vznikla na základě uniklých schémat. Dobrou zprávou může být to, že Samsung nebude přidávat další a další foťáky. Místo čtvrtého ToF senzoru se asi dočkáme laserového ostření.

Původní článek 30. 6.

Samsung letos v březnu představil svého prvního zástupce se 108MPx fotoaparátem, a to model Galaxy S20 Ultra (recenze). Bohužel se právě tento model setkal s problémy s ostřením, které navíc rozhodně není tak rychlé jako Dual Pixel ostření na menších Galaxy S20 s 12MPx foťákem. Nový top model této korejské společnosti má mít již tyto problémy definitivně vyřešené.

Note 20 se spolehlivým ostřením a Snapdragonem 865+

Nový top model Galaxy Note 20 Ultra (možná se setkáme s označením Note 20+) má nabídnout již 108MPx foťák s rychlým ostřením a dále také nejnovější procesor Snapdragon 865+. Zatím ale není jasné, zda do Evropy opět nezavítá verze s procesorem Exynos. Pokud by tomu tak bylo, výrobce by pravděpodobně použil vylepšený Exynos 992.

Note 20 má dále nabídnout 120 Hz displej. Zatím ale podle nejnovějších informací spolehlivého leakera Ice Universe není jisté, že poběží na této frekvenci i při maximální rozlišení WQHD+.

Snapdragon 865+ má kromě řady Note 20 nabídnout také Tab S7, Fold 2 a Z Flip 5G, čímž údajně Samsung spolkne polovinu dodávek tohoto čipu. Řada Note 20 a Fold 2 mají pak být představeny 5. srpna.

