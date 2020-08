Galaxy M51 dává o sobě znát [aktualizováno]

Zdroj: GSMArena

Aktualizováno 20. 8.

Po nějaké době zde máme další informace kolem chystané novinky Galaxy M51. Původně to vypadalo, že bude vybavena procesorem od společnosti Qualcomm série 600, ale nové náznaky uvádějí, že bude použit novější Snapdragon 730. Displej by měl mít 6,67 palců s Full HD+ rozlišením. Na zadní straně nabídne hlavní foťák 64 MPx. Nejzajímavější specifikace ale bude v případě baterie, jelikož se má nabídnout kapacita 7000 mAh. K dispozici má být i rychlé 25W nabíjení.

Původní článek 28. 7.

CAD rendery Samsung Galaxy M51, které se poprvé objevily už v březnu letošního roku, odhalily několik parametrů. Tak například díky renderům víme, že se na zadní straně bude nacházet čtveřice fotoaparátů. Některé servery pak hovořily o tom, že jihokorejský výrobce do telefonu hodlá implementovat trojici zadních fotoaparátů. Tato informace je dle všeho nepravdivá.

Galaxy M51 může dorazit už v září

Lze tedy očekávat, že se na zadní straně objeví hlavní 64megapixelový a 12megapixelový ultraširoký fotoaparát. Další dva zbylé fotoaparáty jsou v současné době neznámé. Ačkoliv toho o chystaném modelu moc nevíme, nedávno se měl dokonce objevit v populární aplikaci Geekbench.

V aplikaci se telefon označoval jako SM-M515F a výpočetní test odhalil několik specifikací. Srdcem celého telefonu by měl být procesor Snapdragon 675. O dočasně spuštěné aplikace a dokumenty by se pak měla starat operační paměť s kapacitou 8 GB. Poslední informací pak je přítomnost operačního systému Android 10. Bohužel nevíme, kdy by se měl Samsung Galaxy M51 objevit. Některé zahraniční zdroje ale uvádí, že telefon dorazí v září letošního roku.

