Xiaomi Microhoo – osobní klimatizace s USB-C [recenze]

Xiaomi vyrábí opravdu mnoho produktů a my se dnes v recenzi podíváme na výrobek spadající pod tuto značku s označením Xiaomi Microhoo, což je taková vaše osobní klimatizace. Představíme si tento produkt trochu podrobněji, ukážeme si jeho výhody, nevýhody, a nakonec si povíme, zda má smysl ho mít na stole.

Konstrukce

Zpracování konstrukce je solidní, i přesto, že je vyvedeno kompletně z plastu. Díky tomu je zařízení relativně lehké a velikostí se vejde na větší pracovní stůl zcela bez problémů. Jedná se skoro o krychli s rozměry 196 x 178 x 182 mm.

Jelikož se nejedná o nějakou velkou klimatizaci, která by měla za úkol vychladit celou místnost, doporučuje se umístit ji zhruba do jednoho metru od vás. Pak ucítíte foukání nejlépe, do dvou metrů je však stále velmi účinné. Z větší vzdálenosti už pak není samozřejmě tak intenzivní.

Ovládání

Směr vzduchu můžete pak směrovat také otočným kolečkem na pravém boku vpředu. Na horní straně se nachází jednoduchý displej a senzorová tlačítka pro regulaci intenzity. Máme tu celkem tři tlačítka, jedno pro zapnutí a další dvě – plus a minus. Displej zde pak ukazuje jen intenzitu v číslech od 0 do 99.

Stiknutím mínus a tlačítka pro zapnutí zapnete režim simulace větru, při kterém se mění dynamicky intenzita v čase. V praxi to není zase tak příjemné, především hluk větráčku se neustále mění a je to tak trochu rušivé.

Nastavit si můžete také automatické vypnutí po 1-12 hodině. Pro to musíte podržet prst na tlačítku pro zapnutí déle než 2 sekundy. Pak se v rohu displeje objeví tečka, přičemž nyní nastavíte hodiny. Pak jen počkáte a klimatizaci s tím bude počítat.

Xiaomi Microhoo má integrovanou nádrž na vodu o kapacitě 1 litr, kam manuálně nalijete vodu. Buď můžete nádrž odebrat a jít ji naplnit, anebo přilévat postupně. Čím studenější vodu sem dáte, tím chladnější vzduch dostanete. Plná nádrž vydrží zhruba 6-10 hodin v závislosti na intenzitě otáček.

Chlazení

V praxi je maximální intenzita (99) vskutku dostačující a osobní klimatizace fouká opravdu výrazně. Zároveň na tento maximální výkon dělá také docela hluk. Pro mě příjemnější bylo nakonec nastavení intenzity zhruba na 20-30, kdy na vás jde takový příjemný lehký vánek. Měl jsem klimatizaci ale asi půl metru od těla. Teplotu dle výrobce dokáže snížit o 4-13 stupňů Celsia. Doporučený prostor pro chlazení má být ale malý, jen 4 m2.

Funguje i bez vody v nádržce, ale v tuto chvíli vzduch není tak vlhký a jedná se o obyčejný větrák vzduchu v místnosti bez chlazení. Pokud chcete teplotu chlazení snížit, do nádržky kromě vody můžete dát led. Trošičku zde postrádám jakékoliv nastavení teploty, zkrátka s vodou v nádržce chladí, bez ní ne.

Napájení probíhá přes USB-C konektor, který je umístěný na zadní straně. V balení dostanete USB-C kabel, adaptér do zásuvky ale již musíte použít vlastní, což je trochu škoda. Nicméně tučně hned při vybalování najdete upozornění, že 5W adaptér od iPhonu (5 V/1 A) na pohon nestačí. Je potřeba použít adaptér, který zvládá aspoň 5V / 2 A, což je dnes kromě iPhonu už skoro každý.

Výhodou je pak také fakt, že napájet můžete také z externí baterie s příslušným výkonem. Díky tomu tak můžete Xiaomi Microhoo umístit v podstatě kamkoliv.

Zhodnocení

Jedná se rozhodně o zajímavého pomocníka především pro letní počasí. Chlazení a foukání vzduchu ve vaší blízkosti je velmi intenzivní a rozhodně vám zpříjemní teplé počasí. Zvlhčování vzduchu jsem tolik nepostřehl, ale částečné určitě je. Jako menší mínus považuji nutnost dokoupit/použít vlastní adaptér do zásuvky a také fakt, že je zařízení relativně hlasité. Potěší naopak moderní konektor USB-C nebo funkce automatického vypnutí.

Cena se pohybuje kolem 1200 Kč, přičemž s naším partnerem Cafago.com díky slevovému kódu CFGHK můžete Xiaomi Microhoo osobní klimatizaci koupit zde jen za 1090 Kč. Doprava je zdarma.



