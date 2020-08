Bezdrátová sluchátka Trust Nika Sports – dobře poslouží, avšak za tu cenu jsem očekával více [recenze]

Trust je celosvětovou značkou, která vyrábí různorodé elektronické příslušenství a vychytávky. V tomto roce představili bezdrátová sluchátka Nika Sports, která dle názvu jsou určená pro sportovce. Bezesporu je však nutné zmínit, že jsou pro trpělivé sportovce. Nika Sports jsou sice materiálově kvalitně vyrobená sluchátka, která však mají několik drobných neduhů, které kazí celkový pocit z jejich používání. Nepříjemností je hned několik, v cenové relaci, ve které se prodávají, neoslňují tolik svými parametry, zvukovými vlastnostmi ani samotnou krabičkou. Co však umí skvěle, je držet v uchu při sportu, netvořit nepříjemný pocit v uších a být voděodolné.

Balení, které nepotěší

Sluchátka Trust Nika Sports startují na ceně necelých 1 600 Kč a v této cenové relaci by se dalo očekávat kvalitnější zpracování obalů. Nemám na mysli papírovo-plastový obal, ale krabičku neboli dokovací stanici, kde sluchátka tráví nejvíce času. Krabička je vyrobená z plastu, který má černou barvu, ta naštěstí není snadno poškrabtelná, avšak materiál, který je pod barvou skrytý, evokuje pocit, že držíte v ruce levnou plastovou hračku z vietnamského obchodu. Při otevírání krabičky necítíte vůbec bytelnost zpracování, dutoplastové zvuky při zavírání víka majitele sluchátek nijak neuklidní. Samotná dokovací plocha též není nijak konstrukčně více promyšlená. Sluchátka sice zapadnou do určeného prostoru, ale nijak pevně v něm nedrží. S trochu menší neobratností mohou při otevírání víka snadno vypadnout. Levně působí nabíjecí část dokovací stanice. Ta má i další velké mínus a tím je micro USB port, který v dnešní době je velikým prohřeškem výrobců.

Velikým mínusem je nadměrná a zbytečná velikost krabičky. Jejich přenos je tak velice nepraktický, kvůli neforemnému obalu, který je sice poměrně nízký, ale značně široký. Do kapsy s telefonem se nevleze a u klíčů překáží. Krabička tedy není určená na snadný přenos, ale spíše jen na nabití sluchátek a s nimi jít ven sportovat bez obalu.

Sluchátka, která nevypadnou

Nika Sports sice má velice špatně zkonstruovanou krabičku na sluchátka. Samotné audio zařízení je však zkonstruováno velice dobře, a to je to jedna z hlavních věcí, které uživatel od sluchátek očekává. Sluchátka skvěle drží v uších, navíc mají tři gumové nástavce, takže je zde široká možnost pro správné zachycení v uších. Při recenzování mi nejvíce vyhovovaly přednastavené největší držáky, tedy úchytky za ušní boltce.

Sluchátka nejsou příliš pevná, dobře se přizpůsobí uchu, pogumovaná část se dobře drží, neklouže z rukou, akorát se hůře mačká. Pokud je potřeba vyvolat asistenta, posunout písničku či zvednou hovor, tak musíte silně zmáčknout a sluchátko si pořádně do ucha zarazit, aby se stisk povedl. Pokud máte dobře zvolený playlist, nikdo vám v čase, kdy sportujete, nevolá a nemáte potřebu se během sportování s někým zastavovat na kus řeči, tak vám tato drobná nepříjemnost vadit nebude. Pokud však děláte výše zmíněné často a nemůžete vybrat vás styl hudby, tak sluchátka nejsou pro vás, časté mačkání je nadmíru otravné a citlivá kůže v uších brzo začne odporovat.

Konstrukce však zajišťuje dostatečné držení v uchu, což se při sportovních aktivitách skvěle hodí. Sluchátka mi nevypadla během déle než měsíčního testování ani jednou, a to ani při běhu, skákání, jízdě na kole či při domácím cvičení.

Nic pro audiofily, bohužel

Pokud si chcete pořídit Nika Sports jako jediná bezdrátová sluchátka, nejsou ideální volbou. Nejsou všestranným pomocníkem. Bezdrátová sluchátka jsou spíše jako oblečení, sportovní modely si nevezmeme do práce, do společnosti či za kulturou a naopak. A právě Nika Sports od Trustu nejsou v žádném případě vhodná „za kulturou“, kvůli své slabší audio kvalitě. Nejsou ani vhodná do společnosti či do práce, už jen kvůli svému sportovnímu designu, to je však velice subjektivní věc. Sluchátka nabízí skvělé fyzické vlastnosti pro praktikování sportu, ale na poslech kvalitních audio nahrávek doopravdy nejsou. Zvuk je slabší, není výrazný. Maximální hlasitost není špatná, avšak kvůli plastovému zvuku a ne čisté reprodukci audia není poslouchatelná. Drivery mají v průměru 10 mm, což je poměrně dobrá velikost na sportovní sluchátka. Velikost však není vše. Nika Sports sice mají frekvenční rozsah od 20 do 20 000 Hz, avšak poslech varhanního koncertu si uši neužijí.

O to horší prožitek z poslechu je ve venkovním rušném prostředí. Sluchátka neposkytují žádnou formu tlumení okolního ruchu. Nemohu je tedy doporučit sportovcům ve městech se zvýšeným ruchem, audio stopa půjde do ucha příjemce rušená okolními prvky. A to je velké bohužel. Možným důvodem neosazení Nika Sports funkcí na tlumení okolních ruchů může být například snaha o zachování vyrovnanosti vnitřního ucha, které zajišťuje stabilitu těla a funkce k potlačení okolních ruchů může tak kvůli změnám tlaků v uchu vytvářet jemné závratě. Firma Trust však nic takového přímo nezmiňuje.

Konektivita, která zamrzí

Předchozí zkušenost jsem měl se sluchátky Tranya Rimor, které jsou nyní levnější než recenzovaný kus, nabízí nesrovnatelnou kvalitu zvuku, ale hlavně jsou uživatelsky přívětivé, což o Nika Sports říci zcela nejde. Párování není složité, je poměrně rychlé. Každé další propojení je však většinou náročnější. Vytáhnete jedno sluchátko, nasadíte si ho do ucha a ve chvíli, kdy vytahujete druhé, to první nasazené už je připojené. Běžně byste čekali, že se připojí i druhé, automaticky, ale bohužel se tak neděje. Musíte pak klikat na sluchátka, aby se spojila, a jak již bylo řečeno, klikání není úplně příjemné. Občas se sluchátka nepřipojí vůbec a je nutné je v telefonu dát zapomenout.

Baterie, která potěší

Výdrž recenzovaných sluchátek je potěšující, nikdy jsem nenechal sluchátka hrát maximální čas uváděný výrobcem, tedy 6 hodin, ale zkušenost s 28 hodinami energie na jedno nabití dokovací stanice mohu jen pdsouhlasit. Jejich výdrž je famózní, nejsou potřeba často nabíjet a nemají příliš otravný hlásič vybití. Na krabičce je i modře svítící indikátor stavu nabití.

Specifikace

velikost driveru: 10 mm

Bluetooth verze: 5.0 Bluetooth profily: A2DP, AVRCP, HFP

audiokodeky: AAC, SBC

váha sluchátka: 8 gramů

voděodolnost: IPX7

nabíjení: skrze dokovací stanici s micro-USB výdrž na sluchátek 6 hodin dokovací stanice nabije sluchátka na 28 hodin

cena: nad 1 500 Kč

Závěrečný verdikt

Sluchátka Nika Sports od Trustu nejsou v žádném případě vhodná jako univerzální bezdrátová sluchátka, hodí se však pro sportovce, kteří nerušené sportují mimo výrazný ruch velkoměsta. Skvěle drží v uších, mají dobré zpracování. Pokud není potřeba nosit krabičku všude s sebou, sluchátka dobře poslouží, baterie má skvělou výdrž a zaostalost s micro-USB se dá vyřešit redukcí. Ve výsledku jde tedy o přijatelná sluchátka, která však nejsou pro každého.

Za zapůjčení sluchátek k recenzi děkujeme firmě Trust a Phoenix Communications.



