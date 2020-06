Galaxy Tab S7 bude přímým konkurentem iPadu Pro

Zdroj: PhoneArena

Již víme, že příští měsíc Samsung představí řadu nových produktů, včetně Galaxy Watch 3 a Buds Live. Doposud ale mluvilo také o Galaxy Tab S7, tedy novém tabletu a nástupci S6. Co lze očekávat a dočkáme se high-end specifikací?

Galaxy Tab S7 bude konkurence schopný, ne revoluční

Očekává se, že model Galaxy Tab S7 nabídne velký 11palcový displej, čímž se stane přímým konkurentem iPadu Pro 2020. V oblasti konstrukce a designu nebudete příliš nadšeni, stále půjde o velkou placku s nudnými zády. Ovšem hardwarové vnitřnosti, to už je něco jiného.

K dispozici by dle spekulací měla být větší kapacita baterie, konkrétně se bavíme o 7 760mAh akumulátoru. Na zadní straně zařízení bude přítomný duální, či dokonce hned trojice fotoaparátů a jedna přisvětlovací LED dioda.

Pokud navíc Samsung nastaví správnou cenu, rozhodně nepůjde o zařízení, které bychom měli jakýmkoliv způsobem ignorovat. Pokud se totiž bude historie opakovat, připraven bude procesor Snapdragon 865. O dočasně spuštěné aplikace a dokumenty se postará operační paměť s kapacitou 6 GB. Zapomenout nemůžeme zmínit ani vnitřní 128GB úložiště.

Součástí balení bude také dotykové pero S-Pen zvyšující produktivitu a kreativitu. Celková cena tabletu by se pak měla pohybovat kolem 650 dolarů, tj. cca 15 500 Kč bez DPH. Za tuto cenu získáte základní Wi-Fi model, kovovou konstrukci a čtečku otisků prstů umístěnou na boku. Zda se takového zařízení dočkáme, je více než pravděpodobné, ovšem otázkou je, zda s těmito parametry. To se dozvíme již příští měsíc, kdy by tablet Galaxy Tab S7 měl být představen.

