Druhá generace AirPods Pro má dorazit až v druhé polovině roku 2021

AirPods Pro; Zdroj: Apple

Není žádným tajemstvím, že Apple vydává nové generace svých sluchátek AirPods relativně málo často. Populární AirPods Pro s funkcí potlačení okolního hluku byla představena již minulý rok na podzim. a tak by kdekdo mohl očekávat letos nástupce. Tomu se tak ale podle nejnovějších informací od DigiTimes nestane.

AirPods Pro 2 až někdy na podzim 2021

Nová generace AirPods Pro by tak měla dorazit až v druhé polovině příštího roku a vyrábět by se měla v továrnách ve Vietnamu. Již dříve nás známý analytik Ming Chi Kuo informoval, že nové AirPody Pro máme vyhlížet od čtvrtého čtvrtletí roku 2021 do prvního čtvrtletí 2022. Uvedení příští rok však dává větší smysl vzhledem k představení první generace také na podzim.

Nové AirPods Pro by kromě lepší kvality zvuku měly nabídnout také nové senzory, které umožní monitorovat vaše zdraví. Integrován má být také světelný senzor. Sluchátka by tak mohla měřit třeba váš tep nebo detekovat pohyb hlavy.

Již tento podzim mají ale dorazit jiné modely AirPods. Dočkat bychom se měli velkých sluchátek AirPods Studio a také možná sluchátek ve stylu BeatsX.

Zdroj: macrumors.com



