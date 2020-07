LG pracuje na levnějším 5G telefonu, včetně LG Q92 5G

Zdroj: Techcrunch.com

Společnost LG poslední roky na trhu s mobilními telefony spíše stagnuje, tedy vydává méně zařízení, kterých si kupuje čím dál méně zákazníků. Proto nás překvapilo, že si nyní firma registrovala neuvěřitelných 13 telefonů řady Q. Víme také, který z modelů bude podporovat nejmodernější mobilní 5G sítě.

LG si registrovalo 13 zařízení řady Q

Konkrétně by 5G konektivitou mělo být vybaveno hned šest zařízení. Důkazem toho jsou kódová označení s přídavkem 5G. Lze tedy podporu očekávat u zařízení Q92 5G (LM-Q920N), což by měla být levnější alternativa k modelu Velvet 5G.

Původní název měl být LG Q9 2020 5G, ovšem společnost změnila názor. Při pohledu na seznam názvů telefonů, je jasné, že budou existovat zařízení pro KT a LG U+. V názvech se také objevuje přídavek 128G. To by mělo symbolizovat kapacitu úložného prostoru, zatímco písmeno za tím by mělo označovat barvy – green (zelená), red (červená), white (bílá) a podobně. Kdy tyto nově registrované modely dorazí, je prozatím ve hvězdách. Mohli bychom se jich dočkat už na podzim.

Zdroj: gsmarena.com



