Zdroj: 9to5mac

iPhone 12 Pro bude mít 120Hz displej, má to ale háček

YouTuber EverythingApplePro a leaker Max Weinbach zveřejnili další podrobnosti o nadcházejícím iPhone 12 Pro. Jednou z největších novinek u letošních modelů měla být přítomnost 120Hz displeje. Současné telefony od Applu nabízí směšných 60 Hz a už nějaký pátek zákazníci volají po zlepšení stávajícího stavu obnovovací frekvence.

iPhone 12 Pro s deaktivovanou vyšší obnovovací frekvencí

Kdyby iPhone 12 nabídl 120Hz OLED displej, dokázal by poskytnout lepší zobrazování dynamického obsahu. Na to se vážou samozřejmě také animace, které by byly pro lidské oko plynulejší a rychlejší. Vše ale nakonec může mít špatný konec.

Apple byl a stále je uprostřed rozhodnutí, zda funkci do telefonu přidat, či nikoliv. Výše zmínění leakeři tvrdí, že společnost nedosáhla kvalit, jaké by si představovala. Za vše v podstatě může stále probíhající celosvětová zdravotnická krize COVID-19, která zastavila továrny po celém světě, hlavně v Číně.

S největší pravděpodobností tak iPhone 12 skutečně obnovovací frekvenci 120 Hz bude mít, ovšem softwarově bude funkce deaktivována a Apple ji nebude aktivovat. Zajímavé je, že displeje, kterými iPhone 12 bude vybaven, 120Hz frekvenci podporují. Applu se ale za tak krátký čas nepovedlo vše „zkalibrovat“.

Pokud tomu opravdu tak bude, nepůjde o první moment, kdy by Apple prodával telefon s deaktivovaným hardwarem. Například iPhone 11 se prodává s potřebným hardwarem pro podporu reverzního bezdrátového nabíjení – tato funkce je ale deaktivována.

Zdroj: iphonehacks.com



Domů » Články » iPhone 12 Pro bude mít 120Hz displej, má to ale háček

reklama reklama