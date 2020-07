Herní židle – 2500 nebo 25000? Kolik investovat, abychom byli spokojeni? [sponzorovaný článek]

Hraní her je fyzicky často náročná aktivita, která vyžaduje vysokou úroveň soustředění a mnohdy i času. Díky dlouhodobému hraní nám často dávají pěkně zabrat, jelikož několikahodinové hraní nám může způsobit bolesti zad, rukou i nohou. Mnoho hráčů bolest vydrží, jelikož to za to opravdu stojí! Nicméně je nutné vědět, že ne vždy musí naše tělo během hraní trpět. Pomoci si lze výběrem vhodné herní židle, která dodá hráči plný komfort a ergonomii během zábavy. Jak si vybrat vhodnou židli?

Čím je vlastně herní židle?

Většinou se příliš neliší od průměrné kancelářské židle. Pokud se však zaměříme na detaily, neunikne nám to, že je navrženo speciálně pro potřeby hráčů. Někdy musíme strávit hraním stovky hodin, abychom ocenili každý detail herní židle.

Dobré herní židle disponují:

pohodlným, tvarovaným opěradlem;

nastavitelným sedákem v horizontální i vertikální poloze – výška a hloubka sedáku;

měkkou hlavovou opěrkou;

bytelnou konstrukcí základny s kolečky;

součástkami vyrobenými z kvalitních materiálů.

Při výběru herní židle je nutné mít na paměti, že je to pomocník, který má zpříjemnit volný čas strávený hraním her. Špatný výběr může zapříčinit to, že hraní se stane nepříjemnou aktivitou, naše tělo bude trpět. Během hraní bychom měli mít zdravou pozici těla, abychom eliminovali bolesti páteře a krku.

Vzhled je otázkou vkusu každého z hráčů, i když v dnešní době lze vybrat i takovou herní židli, která bude dokonale ladit s interiérem, v němž hráč nejčastěji tráví čas. Mnohdy nemusí jít zrovna o ty nejdražší židle, které trh nabízí.

Provedení židle

Herní židle jsou vyráběny z různých materiálů. Jsou lepší i horší, proto je lepší brát v úvahu poměr ceny a kvality. Ekokůže je příjemná na dotek, hezky vypadá, ale je nutno o ní více pečovat. Materiály imitující kůži mají tendenci praskat a je tedy nutné dávat pozor, čím je čistíme.

Jako ideální se tedy může zdát přírodní kůže, ale i ta má své mínusy. Především, daleko více vydrží židle potažená kvalitní ekokůží než židle čalouněná přírodní kůží horší kvality. Poctivé a odolné kůže jsou často pevnější, více napnuté, a proto je sezení na nich méně pohodlné.

Mnoho hráčů Vám dá jednak za pravdu, že nejlepší jsou syntetické materiály, síťoviny, které jsou velmi odolné, měkké a velmi snadno se čistí. Díky těmto materiálům se hráč nepotí a poddajnost síťoviny zajistí dokonalou pozici pro každého.

Je nutné zmínit, že neméně důležitá jsou další součástky jako kolečka, která by měla být odolná, měkčená a protiskluzová, díky čemu nebudou ničit podlahu a pohyb bude plynulý a bez zadrhávání se.

Vyšší řady herních židlí disponují dalšími doplňky jako je například stolek pro notebook či joystick, opěrka nohou či držák nápojů. Důležité je si uvědomit, že ne každý má dostatek místa, aby tam umístil velký kus nábytku. Často je potřeba jít cestou kompromisu, a sice, že židle nebude sloužit pouze pro hraní her, ale zároveň pro učení se či práci. Není uměním koupit olbřímí židli, kterou lze nastavit ve všech možných polohách, ale bude překážet uživatelům daného pokoje.

Existuje ideální herní židle?

Pokud se podíváme na názory hráčů a promluvíme si nimi na toto téma, jedna část bude chválit vybraný model a druhá jej kritizovat. Každý člověk má jiný gust, stejně tak je to u hráčů. Najdou se hráči, kteří si nekoupí dražší model, jelikož je to pro ně plýtvání penězi, ale na druhou stranu jsou zde takoví, pro které je kvalitní židle za vyšší sumu k nezaplacení.

Kde a za kolik?

Kvalitní herní židli lze koupit již kolem 4000 Kč. Vhodným kandidátem je například tato herní židle. Samozřejmě existují i zapálení jedinci, kteří jsou schopni za herní židli utratit 15-20 tisíc korun. Příkladem může být herní židle Ergohuman G-Racer Red, která je výjimečná nejen pro svůj vzhled, ale i mechanismy, které jsou společné s celosvětově nejprodávanějšími kancelářskými židlemi Ergohuman.

Je důležité říci, že žádná, dokonce ta nejdražší. herní židle nepomůže se zdravým přístupem k sedavé činnosti. Každý hráč by měl dělat pauzy během hraní, protáhnout se, dát odpočinout očím. Důležitá je obecná fyzická i psychická kondici. Pro většinu z nás je hraní formou odpočinku a zábavy, které by nám mělo přinášet radost, uspokojení a odreagování se od každodenního stresu.

Nákup herní židle není složitý, ale berme v úvahu každý aspekt výběru, tak aby vyhovoval danému hráči. Někteří z hráčů zkouší herní židle řádku let, než vyberou to nejlepší.

Článek byl připraven společně s internetovým obchodem eZidle.cz, v jehož nabídce jsou kvalitní herní židle. Více informací na webu: https://www.ezidle.cz/.



