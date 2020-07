Google jde proti extrémní optimalizaci mobilů

Zdroj: dontkillmyapp.com

Už dlouhé roky vyhlížíme novou technologii baterií, která přinese výdrž na jedno nabití v řádech dnů až týdnů. Sice se každý rok objeví nějaká novinka, ale do produkce se málokdy dostane, jestli vůbec. Rozhodně si budeme muset počkat ještě mnoho let. Výrobci tedy zatím volí alternativní cesty, jak dopřát uživatelům co nejdelší dobu používání mobilu na jedno nabití. Jednou z praktik je optimalizace systému, ale v tomto ohledu jdou někdy za hranice. Google se zaměřil na tento problém a s Androidem 11 se pokusí napravit určité chování výrobců.

Někdy optimalizace škodí

Aby výrobci mobilů ušetřili energii, zakomponovali do svých úprav systému Android optimalizaci běhu systému, zejména pak aplikací. Nasazují nejrůznější praktiky, které ve své podstatě absolutně zbytečně ukončují jiné aplikace. Sice dojde k šetření energie, ale má to i své nedostatky. Například aplikace jsou nestabilní, jejich používání je ztížené a případně jsou až příliš omezeny na své funkcionalitě.

Čistý systém Android obsahuje optimalizaci, s kterou se vývojáři vypořádali, ale někteří výrobci mají velmi drastickou optimalizaci. Vývojáři pak musí snášet hněv uživatelů a hlavně investovat více času a prostředků do vyladění aplikací pro konkrétní modely některých společností. Nejvíce stížností jde směrem k firmě OnePlus, která má až příliš agresivní optimalizaci a ukončování aplikací. Prokazuje to i projekt Don’t kill apps, který má novou aplikaci DontKillMyApp. Což je benchmark od českého vývojáře Petra Nálevky.

Google nestojí ale stranou a snaží se vyřešit tyto komplikace. Nejenže spolupracuje se společnostmi a řeší nápravu problému extrémní optimalizace. Kromě toho upravuje Compatibility Definition Document (CDD) pro Android 11, kde se konstatuje, že výrobce musí informovat uživatele na omezení aplikací a také možnost udělení výjimky pro konkrétní aplikaci.

Společnost také připravila nové API pro vývojáře, pomocí kterého se mohou aplikace dozvědět, proč došlo k ukončení. Díky tomu mohou určitým způsobem zareagovat. API umí poskytnout informaci, jestli došlo k neočekávanému chování nebo systém ukončil aplikaci.

Mnozí si tedy budou muset počkat na Android 11, který bude i po úpravách od výrobců lépe uzpůsoben pro všechny strany. Snad se najde rovnováha mezi optimalizací a normálním fungování aplikací.

